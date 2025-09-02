Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 1 de septiembre

Bahar ya no tiene dudas: tras una pelea con Timur, se pone el anillo y decide casarse con Evren

Su discusión con Timur ha sido el empujón definitivo para dejar atrás el pasado y elegir un nuevo futuro con Evren.

Bahar ya no tiene dudas: tras una pelea con Timur, se pone el anillo y decide casarse con Evren

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Bahar y Timur han tenido una de sus discusiones más duras. Ella ha intentado explicarse, pero él no ha parado de atacarla con reproches. Timur le ha echado en cara que no era una buena madre, que solo pensaba en buscar otro marido y que Evren ya estaba en su vida antes incluso del divorcio.

Bahar ha aguantado como ha podido. Timur ha seguido insistiendo en que no confiaba en ella y que no permitiría que su hija viviera bajo el mismo techo que Evren. “¿Cuánto tiempo vas a ir de hombre en hombre?”, le ha preguntado con desprecio.

Pero Bahar no se ha hundido. Al contrario, ha reaccionado con una gran fuerza. “He encontrado lo que me daba miedo: no era casarme, era lo que tú representas, tu egoísmo”, le ha dicho mirándole a los ojos.

Luego, Bahar ha tomado la decisión que llevaba días aplazando. Se ha puesto el anillo y ha dejado claro que sí quiere casarse con Evren. “No había sido capaz de decidirme hasta este momento, pero ahora lo tengo claro”, ha dicho.

Timur, en shock, solo ha podido advertirla de que cometía un error. Pero Bahar ya no tiene dudas: prefiere arriesgarse con Evren antes que seguir viviendo bajo la sombra de Timur.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren acepta un trabajo en Estados Unidos: ¿está dispuesto a dejarlo todo, incluso a Bahar?

Evren acepta un trabajo en Estados Unidos: ¿está dispuesto a dejarlo todo, incluso a Bahar?

Rengin conspira con Tura y planea destronar a Timur: “Quiero ser jefa médica”

Rengin conspira con Tura y planea destronar a Timur: “Quiero ser jefa médica”

Bahar ya no tiene dudas: tras una pelea con Timur, se pone el anillo y decide casarse con Evren

Bahar ya no tiene dudas: tras una pelea con Timur, se pone el anillo y decide casarse con Evren

La policía irrumpe en el teatro y detiene a Cem en el día más importante de su vida
Renacer | 1 de septiembre

La policía irrumpe en el teatro y detiene a Cem en el día más importante de su vida

Bahar y Efsun dejan a un lado sus diferencias en una charla que todas las mujeres deberían escuchar
Renacer | 1 de septiembre

Bahar y Efsun dejan a un lado sus diferencias en una charla que todas las mujeres deberían escuchar

Marta
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta empezará a asumir que Fina no va a volver

La joven descubrirá que también les ha mandado una carta a las chicas de la tienda.

Digna
Resumen

Capítulo 383 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Digna, contra las cuerdas por culpa de don Pedro

Marta se da cuenta de que Fina puede que no vuelva mientras Digna es presa de un chantaje por parte de su marido.

Don Pedro

Pedro chantajea a Digna con denunciarla por la muerte de Jesús... ¡Si se marcha de casa!

Cristina

Cristina besa a Luis y... ¡Ambos se dan cuenta de que ha sido una mala idea!

Carmen Claudia

Carmen y Claudia reciben una carta de despedida de Fina: "Me duele en alma separarme de vosotras"

Publicidad