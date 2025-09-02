Renacer | 1 de septiembre
Bahar ya no tiene dudas: tras una pelea con Timur, se pone el anillo y decide casarse con Evren
Su discusión con Timur ha sido el empujón definitivo para dejar atrás el pasado y elegir un nuevo futuro con Evren.
Publicidad
Bahar y Timur han tenido una de sus discusiones más duras. Ella ha intentado explicarse, pero él no ha parado de atacarla con reproches. Timur le ha echado en cara que no era una buena madre, que solo pensaba en buscar otro marido y que Evren ya estaba en su vida antes incluso del divorcio.
Bahar ha aguantado como ha podido. Timur ha seguido insistiendo en que no confiaba en ella y que no permitiría que su hija viviera bajo el mismo techo que Evren. “¿Cuánto tiempo vas a ir de hombre en hombre?”, le ha preguntado con desprecio.
Pero Bahar no se ha hundido. Al contrario, ha reaccionado con una gran fuerza. “He encontrado lo que me daba miedo: no era casarme, era lo que tú representas, tu egoísmo”, le ha dicho mirándole a los ojos.
Luego, Bahar ha tomado la decisión que llevaba días aplazando. Se ha puesto el anillo y ha dejado claro que sí quiere casarse con Evren. “No había sido capaz de decidirme hasta este momento, pero ahora lo tengo claro”, ha dicho.
Timur, en shock, solo ha podido advertirla de que cometía un error. Pero Bahar ya no tiene dudas: prefiere arriesgarse con Evren antes que seguir viviendo bajo la sombra de Timur.
Publicidad