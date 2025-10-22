Bahar se aparta y deja el camino libre a Naz para vivir su historia de amor con Evren

Antena 3 LogoAntena3
La rivalidad se convierte en comprensión. En una conversación de mujer a mujer, Bahar se retira con el corazón roto, pero en paz.

Bahar ha cogido el coche de Cagla y ha ido a buscar a Naz para tener una conversación que sabía que sería muy difícil.

Nada más verla, Bahar ha empezado a hablar desde el corazón. Le ha confesado el dolor que siente por lo ocurrido en casa de Evren y la frustración de haber llegado siempre tarde en el amor. “Toda mi vida ha sido así. Siempre llego demasiado pronto o demasiado tarde”, ha dicho, rota por dentro.

Naz la ha escuchado y, luego, ha puesto las cartas sobre la mesa: “Sigue queriéndolo mucho, ¿verdad? Él también la quiere”. Incluso se ha ofrecido a apartarse si Bahar se lo pedía: “Si me pide que desaparezca, lo haré”.

Sin embargo, Bahar ha admitido que ya no le quedan fuerzas para seguir luchando por Evren. “Ya he jugado mis cartas y he perdido la partida. Tengo que retirarme”, ha dicho, aceptando su derrota.

En lugar de pedirle a Naz que se aleje, Bahar le ha dado su bendición. Le ha pedido que no renuncie a Evren, que luche por él y viva la historia que ella ya no puede tener. “Viva por mí la historia que se merece”, le ha dicho, dejando claro que su adiós es definitivo.

Timur está convencido de que ha llegado el momento de recuperar a Bahar. Atormentado por los recuerdos de sus 25 años juntos y aferrado a la idea de que es su destino, ha decidido volver a pedirle matrimonio.

