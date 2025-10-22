Bahar se aparta y deja el camino libre a Naz para vivir su historia de amor con Evren

Bahar ha cogido el coche de Cagla y ha ido a buscar a Naz para tener una conversación que sabía que sería muy difícil.

Nada más verla, Bahar ha empezado a hablar desde el corazón. Le ha confesado el dolor que siente por lo ocurrido en casa de Evren y la frustración de haber llegado siempre tarde en el amor. “Toda mi vida ha sido así. Siempre llego demasiado pronto o demasiado tarde”, ha dicho, rota por dentro.

Naz la ha escuchado y, luego, ha puesto las cartas sobre la mesa: “Sigue queriéndolo mucho, ¿verdad? Él también la quiere”. Incluso se ha ofrecido a apartarse si Bahar se lo pedía: “Si me pide que desaparezca, lo haré”.

Sin embargo, Bahar ha admitido que ya no le quedan fuerzas para seguir luchando por Evren. “Ya he jugado mis cartas y he perdido la partida. Tengo que retirarme”, ha dicho, aceptando su derrota.

En lugar de pedirle a Naz que se aleje, Bahar le ha dado su bendición. Le ha pedido que no renuncie a Evren, que luche por él y viva la historia que ella ya no puede tener. “Viva por mí la historia que se merece”, le ha dicho, dejando claro que su adiós es definitivo.