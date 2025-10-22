Antena 3 LogoAntena3
Renacer 21 de octubre

Evren y Bahar se dicen todo lo que callaban y entienden que ya no hay vuelta atrás para ellos

En una conversación cargada de emociones, ambos comprenden que el amor ya no basta.

Evren y Bahar se dicen todo lo que callaban y entienden que ya no hay vuelta atrás para ellos

Evren ha encontrado a Bahar en la azotea y han discutido sin parar, echándose en cara todo el dolor acumulado, las decisiones del pasado y la frialdad que los separa ahora.

Bahar, rota, ha abierto su corazón y le ha confesado: “Desde mis hijos eres lo mejor que me ha pasado. Así que, Evren, no quiero que me odies”. Él, rompiendo el muro que ha levantado entre ambos desde que volvió a Estambul, le ha dicho que jamás podría odiarla y se ha acercado con ganas de besarla.

Pero, justo cuando parecía que esa confesión podría cambiarlo todo, una emergencia médica los ha interrumpido, rompiendo el momento en el peor instante posible.

Más tarde, la conversación ha continuado, pero Evren le ha dicho que está cansado, que ya no tiene fuerzas, que ya no puede ser su escudo. Ahí Bahar lo ha entendido todo. No ha habido más reproches ni más súplicas. Ha comprendido que ya no tiene sentido luchar más. Se ha acabado.

