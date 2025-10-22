Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 21 de octubre

"Mejor es empezar con un abrazo": la tierna reconciliación de Seren y Uras tras tocar fondo

El día más complicado para Seren termina de la mejor manera posible. Tras una conversación sincera, ella y Uras logran dejar atrás sus diferencias.

"Mejor es empezar con un abrazo": la tierna reconciliación de Seran y Uras tras tocar fondo

Publicidad

Seren no ha podido dejar de pensar en las palabras de la chica que tiene a sus padres ingresados en el hospital. La historia la ha dejado muy tocada, y al ver a Uras en la sala de residentes, no ha podido contenerse.

Le ha comentado que los nombres de los pacientes que están operando, Lale y Mete, le recuerdan demasiado a sus hijos mellizos. Ese miedo a perder lo que más quiere ha sido el punto de partida de una conversación más sincera que nunca.

Uras ha intentado quitarle peso a la tensión con un toque de humor. Ha dicho que sus discusiones son como una “emergencia médica”: llenas de nervios, orgullo y prisas por curarse. Seren ha seguido su juego y ha respondido haciéndole reír: “Entonces sugiero oxitocina y dopamina”.

Luego, ha propuesto la cura más efectiva: “Antes de nada, hay que empezar con un abrazo”. Y así lo han hecho. Ese abrazo ha sido su manera de hacer las paces. ¡Por fin un poco de paz!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

"Mejor es empezar con un abrazo": la tierna reconciliación de Seran y Uras tras tocar fondo

"Mejor es empezar con un abrazo": la tierna reconciliación de Seren y Uras tras tocar fondo

Evren y Bahar se dicen todo lo que callaban y entienden que ya no hay vuelta atrás para ellos

Evren y Bahar se dicen todo lo que callaban y entienden que ya no hay vuelta atrás para ellos

“Perderte fue el mayor error de mi vida”: Timur se prepara para pedirle matrimonio a Bahar de nuevo

“Perderte fue el mayor error de mi vida”: Timur se prepara para pedirle matrimonio a Bahar de nuevo

Begoña
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña quiere parar su boda hasta que Andrés despierte

Begoña y Gabriel
Resumen

Capítulo 419 de Sueños de libertad; 21 de octubre: Gabriel sano y salvo, mientras Andrés se queda en coma en el hospital

María le desvela a Luz que ha sentido calambres en las piernas... ¿qué pretende?
Capítulo 419

María le desvela a Luz que ha sentido calambres en las piernas... ¿qué pretende?

La joven, muy afectada tras lo que le ha pasado a Andrés, decide poner en marcha su propio plan: ¿Cuál es?

Gabriel contraataca a María: si intenta denunciarle, sacará su as bajo la manga
Capítulo 419

Gabriel contraataca a María: si intenta denunciarle, sacará su as bajo la manga

El abogado le amenaza con contar a todos su mentira y enseñar la carta firmada por Jesús sobre el asesinato de Víctor.

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”

Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”

Seyran vuelve a demostrar que solo ella puede calmar a Ferit en su peor momento

Seyran vuelve a demostrar que solo ella puede calmar a Ferit en su peor momento

Publicidad