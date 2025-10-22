"Mejor es empezar con un abrazo": la tierna reconciliación de Seren y Uras tras tocar fondo

Seren no ha podido dejar de pensar en las palabras de la chica que tiene a sus padres ingresados en el hospital. La historia la ha dejado muy tocada, y al ver a Uras en la sala de residentes, no ha podido contenerse.

Le ha comentado que los nombres de los pacientes que están operando, Lale y Mete, le recuerdan demasiado a sus hijos mellizos. Ese miedo a perder lo que más quiere ha sido el punto de partida de una conversación más sincera que nunca.

Uras ha intentado quitarle peso a la tensión con un toque de humor. Ha dicho que sus discusiones son como una “emergencia médica”: llenas de nervios, orgullo y prisas por curarse. Seren ha seguido su juego y ha respondido haciéndole reír: “Entonces sugiero oxitocina y dopamina”.

Luego, ha propuesto la cura más efectiva: “Antes de nada, hay que empezar con un abrazo”. Y así lo han hecho. Ese abrazo ha sido su manera de hacer las paces. ¡Por fin un poco de paz!