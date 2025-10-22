Antena 3 LogoAntena3
Renacer 21 de octubre

¡Timur tira la toalla! El anillo que compró para Bahar acaba en manos de Uras para que no repita sus errores

Sin fuerzas para seguir luchando por Bahar, Timur le da a su hijo Uras el anillo con el que iba a volver a pedirle matrimonio.

Después de que Bahar no apareciera a su cita, Timur se ha sentido humillado. Pero en lugar de rendirse, ha decidido usar la situación a su favor.

En el hospital, ha parado a su hijo Uras y le ha dado una caja con un anillo, fingiendo que era un regalo para Seren. “Lleváis tiempo enfadados. Ten un detalle con tu esposa”, le ha dicho, intentando quedar como un padre atento.

Por un momento, Uras ha pensado que podía ser falso, pero Timur ha insistido en que era caro y que lo hacía por el bien de su familia: “Solo estamos cumpliendo con nuestro deber como padres”.

Desde lejos, Rengin ha visto toda la escena. Por un instante ha creído que Timur realmente estaba cambiando y que quería acercarse a su familia. Sin embargo, no era un gesto de amor, sino el último intento de Timur por recuperar lo que perdió con Bahar.

Timur está convencido de que ha llegado el momento de recuperar a Bahar. Atormentado por los recuerdos de sus 25 años juntos y aferrado a la idea de que es su destino, ha decidido volver a pedirle matrimonio.

