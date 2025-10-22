¡Timur tira la toalla! El anillo que compró para Bahar acaba en manos de Uras para que no repita sus errores

Después de que Bahar no apareciera a su cita, Timur se ha sentido humillado. Pero en lugar de rendirse, ha decidido usar la situación a su favor.

En el hospital, ha parado a su hijo Uras y le ha dado una caja con un anillo, fingiendo que era un regalo para Seren. “Lleváis tiempo enfadados. Ten un detalle con tu esposa”, le ha dicho, intentando quedar como un padre atento.

Por un momento, Uras ha pensado que podía ser falso, pero Timur ha insistido en que era caro y que lo hacía por el bien de su familia: “Solo estamos cumpliendo con nuestro deber como padres”.

Desde lejos, Rengin ha visto toda la escena. Por un instante ha creído que Timur realmente estaba cambiando y que quería acercarse a su familia. Sin embargo, no era un gesto de amor, sino el último intento de Timur por recuperar lo que perdió con Bahar.