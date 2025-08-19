La noche más oscura de Bahar: un brutal accidente de tráfico la deja entre la vida y la muerte

Después de una noche que le ha devuelto la fuerza y la confianza como médica, la vida la ha vuelto a poner a prueba. Bahar ha decidido volver a casa. Tras asistir al parto de la hija de la dueña de la pensión, ha sentido que había llegado el momento de enfrentarse a la realidad después de la denuncia de Uras.

Mientras conducía por la carretera oscura, las palabras de Leyla han vuelto a su mente con más fuerza que nunca: “Yo siempre te he mirado con orgullo. Siéntete, tú también, orgullosa de ti misma. No te rindas. Te quiero”.

Pero, para su desgracia, en mitad del camino se ha cruzado con unos jóvenes que conducían sin permiso, distraídos y realizando peligrosos giros. En un segundo, todo se ha torcido y han tenido un terrible accidente.

En ese preciso instante, su familia ha sentido algo extraño. Timur, Uras, Evren, Gülçicek y Umay han tenido un presentimiento inquietante que les ha recorrido el cuerpo sin saber por qué.

Ahora, la vida de Bahar vuelve a pender de un hilo. El coche ha quedado destrozado, y ella está inconsciente y ensangrentada. Nadie sabe si logrará sobrevivir.