Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 18 de agosto

La noche más oscura de Bahar: un brutal accidente de tráfico la deja entre la vida y la muerte

Un instante ha bastado para que todo cambie. Un accidente pone su vida en juego y deja a todos con un presentimiento inquietante.

La noche más oscura de Bahar: un brutal accidente de tráfico la deja entre la vida y la muerte

Publicidad

Después de una noche que le ha devuelto la fuerza y la confianza como médica, la vida la ha vuelto a poner a prueba. Bahar ha decidido volver a casa. Tras asistir al parto de la hija de la dueña de la pensión, ha sentido que había llegado el momento de enfrentarse a la realidad después de la denuncia de Uras.

Mientras conducía por la carretera oscura, las palabras de Leyla han vuelto a su mente con más fuerza que nunca: “Yo siempre te he mirado con orgullo. Siéntete, tú también, orgullosa de ti misma. No te rindas. Te quiero”.

Pero, para su desgracia, en mitad del camino se ha cruzado con unos jóvenes que conducían sin permiso, distraídos y realizando peligrosos giros. En un segundo, todo se ha torcido y han tenido un terrible accidente.

En ese preciso instante, su familia ha sentido algo extraño. Timur, Uras, Evren, Gülçicek y Umay han tenido un presentimiento inquietante que les ha recorrido el cuerpo sin saber por qué.

Ahora, la vida de Bahar vuelve a pender de un hilo. El coche ha quedado destrozado, y ella está inconsciente y ensangrentada. Nadie sabe si logrará sobrevivir.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

La noche más oscura de Bahar: un brutal accidente de tráfico la deja entre la vida y la muerte

La noche más oscura de Bahar: un brutal accidente de tráfico la deja entre la vida y la muerte

Un parto de urgencia hace que Bahar rompa sus miedos y recupere la confianza como médica

Un parto de urgencia hace que Bahar rompa sus miedos y recupere la confianza como médica

Tolga destapa las verdaderas intenciones de Tura y pone en alerta a Rengin

Tolga destapa las verdaderas intenciones de Tura y pone en alerta a Rengin

Tolga conmueve a Uras y logra que vea a Bahar como nunca antes
Renacer | 18 de agosto

“Tu madre solo intentaba protegerte”: Tolga conmueve a Uras y logra que vea a Bahar como nunca antes

FINA
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina se reencontrará con Santiago

Gabriel
Resumen

Capítulo 373 de Sueños de libertad; 18 de agosto: regresa la peor pesadilla de Fina, Santiago ha escapado de la cárcel

El que fuera su agresor ha regresado en el capítulo de hoy, y parece que quiere buscar venganza.

Una señal que pasa desapercibida: María ha movido la pierna, pero Andrés no lo ha visto
Capítulo 373

Una señal que pasa desapercibida: María ha movido la pierna, pero Andrés no lo ha visto

Andrés ha ignorado un gesto que podría haberlo cambiado todo. ¿Qué pasaría si descubriera que María ha recuperado la movilidad y se lo está ocultando?

Andrés le confiesa sus sentimientos a Begoña

Andrés le confiesa sus sentimientos a Begoña: "Ojalá seas tú feliz por los dos"

Irene se enfrenta a don Pedro y le da el bofetón: “Yo ya no soy tu familia”

Irene se enfrenta a don Pedro y le da el bofetón: “Yo ya no soy tu familia”

¡Santiago ha vuelto! El agresor de Fina se ha fugado y ha regresado a Toledo

¡Santiago ha vuelto! El agresor de Fina se ha fugado y ha regresado a Toledo

Publicidad