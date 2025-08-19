Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 18 de agosto

Un parto de urgencia hace que Bahar rompa sus miedos y recupere la confianza como médica

En su momento más vulnerable, Bahar ha encontrado la fuerza para volver a ser la médica que siempre ha sido.

Bahar ha pasado la tarde en la pensión intentando calmar su mente. Pero, de repente, la dueña ha aporreado su puerta para que saliera de la habitación. La hija de la dueña se había puesto de parto y, aunque la ambulancia estaba en camino, le han pedido ayuda.

Por un momento, Bahar ha sentido que el miedo la paralizaba. Ha cerrado los ojos y, en su cabeza, han aparecido todas las voces que la han hecho dudar: críticas, comparaciones, órdenes. Ha recordado los errores, las veces que le han dicho que no era suficiente, y cómo esas palabras la han ido hundiendo poco a poco.

Pero, en medio de esta situación, ha respirado hondo. Ha dejado a un lado el miedo y ha recordado que es médica. Ha comenzado a hacer preguntas rápidas, a revisar la situación, a dar instrucciones. Ha pedido guantes, ha calmado a la joven y a su madre, asegurando que todo iría bien.

Cuando le han dicho que la ambulancia tardaría media hora y viendo que la joven ya había dilatado diez centímetros, Bahar ha tomado el control, guiando cada respiración y contracción.

Y, en ese instante, ha sentido que las coincidencias no existen: quizás este parto era la razón por la que había terminado en aquel lugar para recordar que todavía tiene la fuerza y el corazón de una verdadera doctora.

Un parto de urgencia hace que Bahar rompa sus miedos y recupere la confianza como médica
