Capítulo 429 de Sueños de libertad; 4 de noviembre: Andrés insinúa darse otra oportunidad con Begoña

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Damián se ha desahogado con Manuela. La situación por la que atraviesa la empresa y que, ahora haya sido adquirida por los franceses, le supera. El patriarca se ha venido abajo con la tía de Claudia y ella…¡le ha hecho una caricia!

Por otro lado, Marta ha ido a casa de su tía y la ha perdonado por lo ocurrido con Jesús. ¡Digna por fin puede respirar tranquila!

Además, Brossard ha desembarcado en la fábrica de la mano de Cloe. La joven se pasea por la colonia y la tienda sin que nadie sepa quien en realidad. Solo Tasio habla con ella sabiendo quien es y Cloe le da una terrible noticia: ¡Va a ser destituido como director! ¡Tasio se queda en shock!

Begoña ha ido a visitar a Andrés y el joven se ha alegrado mucho de volver a verla.

Además, Marta ha vuelto a tener noticias de Eladio. Primero la llamó por teléfono y ahora le ha enviado una carta. Quiere que vaya a verlo. Si no lo hace, está dispuesto a todo por perjudicarla. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar? Además, le cita en prisión y le amenaza, si se niega a ir, está dispuesto a hacer lo que haga falta para perjudicarla.

