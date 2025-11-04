Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 429 de Sueños de libertad; 4 de noviembre: Andrés insinúa darse otra oportunidad con Begoña

El joven ha olvidado que Begoña espera un hijo de Gabriel y le ha declarado nuevamente sus sentimientos.

Capítulo 429 de Sueños de libertad; 4 de octubre: Andrés insinúa darse otra oportunidad con Begoña

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Damián se ha desahogado con Manuela. La situación por la que atraviesa la empresa y que, ahora haya sido adquirida por los franceses, le supera. El patriarca se ha venido abajo con la tía de Claudia y ella…¡le ha hecho una caricia!

Por otro lado, Marta ha ido a casa de su tía y la ha perdonado por lo ocurrido con Jesús. ¡Digna por fin puede respirar tranquila!

Además, Brossard ha desembarcado en la fábrica de la mano de Cloe. La joven se pasea por la colonia y la tienda sin que nadie sepa quien en realidad. Solo Tasio habla con ella sabiendo quien es y Cloe le da una terrible noticia: ¡Va a ser destituido como director! ¡Tasio se queda en shock!

Begoña ha ido a visitar a Andrés y el joven se ha alegrado mucho de volver a verla.

Además, Marta ha vuelto a tener noticias de Eladio. Primero la llamó por teléfono y ahora le ha enviado una carta. Quiere que vaya a verlo. Si no lo hace, está dispuesto a todo por perjudicarla. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar? Además, le cita en prisión y le amenaza, si se niega a ir, está dispuesto a hacer lo que haga falta para perjudicarla.

Vuelve a ver el capitulazo de hoy en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pondrá patas arriba Perfumerías de la Reina en busca de un nuevo director

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pondrá patas arriba Perfumerías de la Reina en busca de un nuevo director

Capítulo 429 de Sueños de libertad; 4 de octubre: Andrés insinúa darse otra oportunidad con Begoña

Capítulo 429 de Sueños de libertad; 4 de noviembre: Andrés insinúa darse otra oportunidad con Begoña

¡Cloe informa de todo a Antoine Brossard, el director de la compañía francesa!

¡Cloe informa de todo a Antoine Brossard, el director de la compañía francesa!

Cloe conoce a Tasio y le comunica la primera decisión de Brossard: “Vamos a buscar otro director para la fábrica”
Capítulo 429

Cloe conoce a Tasio y le comunica la primera decisión de Brossard: “Vamos a buscar otro director para la fábrica”

Eladio cita a Marta en la cárcel y le amenaza: “Si no aparece, puede perderlo todo”
Capítulo 429

Eladio cita a Marta en la cárcel y le amenaza: “Si no aparece, puede perderlo todo”

Cloe llega a la colonia y compra en la tienda... ¡sin que nadie sepa que es de Brossard!
Capítulo 429

Cloe llega a la colonia y compra en la tienda... ¡sin que nadie sepa que es de Brossard!

La nueva representante de la compañía francesa en España se presenta en Toledo, pero sin revelar aun su identidad.

Antea Rodríguez es Cloe, la representante de Brossard que llega a la colonia pisando fuerte
¡Conócela!

Antea Rodríguez es Cloe, la representante de Brossard que llega a la colonia pisando fuerte

Cloe siempre viste a la última moda de París y llega a Perfumerías de la Reina haciéndose notar.

Suna y Seyran se rompen al pensar cómo habría sido su vida si su padre las hubiera querido

Suna y Seyran se rompen al pensar cómo habría sido su vida si su padre las hubiera querido

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

Publicidad