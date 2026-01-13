Antena3
Maral desquicia a Bahar con sus planes de boda: “¿Por qué Uras me ha hablado de casarnos?”

La residente no se achanta ante la doctora y suelta la noticia que podría dinamitar a la familia: Uras ya habla de boda con ella.

Maral desquicia a Bahar con sus planes de boda: "¿Por qué Uras me ha hablado de casarnos?"

El ambiente en el hospital se ha vuelto irrespirable tras el último encuentro entre Bahar y Maral. La doctora ha intentado marcar territorio, exigiéndole a Maral que mantenga su “lengua de víbora guardada” y no le cuente a Evren que Naz está escondida en su casa. Pero lo que Bahar no esperaba era que la hermana de Harun tuviera una carta ganadora bajo la manga.

Cuando le ha preguntado qué busca con Uras, la residente lo ha dicho sin pestañear: “Lo quiero a él. ¿No es evidente?”. Y ahí la conversación se ha puesto fea. Bahar ha confesado que no soporta la idea de ver a su hijo cerca de alguien como ella.

Lo peor ha llegado cuando han hablado de Seren. Bahar ha insistido en que Uras todavía la ama, pero Maral la ha cortado, preguntándole: “Si todavía ama a Seren, ¿por qué me ha hablado a mí de casarnos?”.

Con una sonrisa provocadora, Maral ha disfrutado viendo cómo Bahar perdía los papeles ante la posibilidad de tenerla como familia. “Quizá acabe siendo mi suegra. ¿No sería genial?”, ha dicho antes de marcharse. ¿Es solo otra manipulación o realmente Uras está tan perdido como para proponerle matrimonio?

