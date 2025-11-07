Antena 3 LogoAntena3
Sebastián Yatra

La Voz

La conexión entre María Becerra y Sebastián Yatra emociona a todos con ‘Si tú no estás’ en La Voz

Los artistas protagonizan un adelanto inolvidable en La Voz con una interpretación llena de emoción y complicidad que anticipa una de las galas más esperadas de la temporada.

Celia Gil
Sebastián Yatra y María Becerra se preparan para hacer vibrar el escenario de La Voz con su interpretación de ‘Si tú no estás’. El coach y su asesora mostrarán una química única, capaz de emocionar al público con cada mirada y gesto.

En los Asaltos de La Voz, ambos ofrecerán una actuación repleta de sentimiento que promete convertirse en uno de los momentos mágicos del programa. Una conexión artística que trasciende la competencia y refleja la fuerza de su unión musical.

