RENACER
Evren toma una drástica decisión y deja a Bahar hundida
El doctor comunica a Bahar que ha aceptado el trabajo en el extranjero tras ser plantado en el altar. La médico, desolada, no sabe si luchar por él o dejarlo ir.
Bahar no logra recomponerse tras la noticia que le ha dado Evren en su despacho. El médico, cansado de las dudas de su exprometida, ha decidido aceptar el puesto en Estados Unidos.
La protagonista, marcada por su tormentoso pasado y por la presión de sus propios miedos, no esperaba que él fuese tan tajante. Ahora deberá decidir si intenta detenerle o asumir su marcha. Ha ocurrido en Renacer.