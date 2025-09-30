Carmen Maura explica por qué se ha atrevido a su primer desnudo en el cine a los 80 años

Carmen Maura regresó a El Hormiguero con la vitalidad y el humor que la caracterizan. A sus 80 años, la actriz confesó que ahora siente plena libertad para hacer y decir lo que le apetezca.

Durante la entrevista, explicó que este nuevo enfoque la ha llevado a aceptar su primer desnudo en el cine, en la película La calle Málaga. Además, recordó escenas junto a Antonio Resines y destacó lo que más disfruta en un rodaje.