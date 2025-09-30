Ester Muñoz (PP) defiende el visado por puntos a los inmigrantes: "España tiene fronteras y tenemos derecho a defenderlas"

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, analiza en Espejo Público las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso después de que el PP haya presentado su plan sobre inmigración. La presidenta de la Comunidad de Madrid sostenía que los argentinos y venezolanos no son inmigrantes. Considera Muñoz que Ayuso se refiere a los vínculos emocionales o incluso comerciales y sentimentales que tiene España con los países hispanoamericanos. "Es evidente y eso favorece una integración en nuestro país", añade.

Defiende la puesta en marcha de un visado por puntos para "regular la entrada de inmigrantes cercanos y lejanos". Señala además que desde el PP nunca harían un plan que no estuviera en la Constitución ni en la legalidad. "Lo primero es plantearse si la inmigración regular y desordenada preocupa a los españoles y es el segundo problema que establece el CIS".

La portavoz del PP argumenta que su partido plantea que España tenga fronteras y derecho a defenderlas. "Para el PP los inmigrantes no son un colectivo en el que sean todos culpables o todos víctimas como plantea la izquierda o Vox. Son ciudadanos con sus obligaciones y sus derechos individuales. Lo que establecemos con el carné por puntos para acceder a la residencia es primero que llegues con un contrato de trabajo a producir y a aportar, que te integres fácilmente, es evidente que hay países con integración más fácil en España porque se comparte cultura".

"La inmigración irregular está haciendo que cambien las normas de los países"

Cree que la inmigración irregular "esta haciendo que cambien las normas en los países" y que es evidente que es una cuestión que afecta a España y un problema que preocupa a los europeos y a los españoles. Añade que, aunque no hay que creer mucho en el CIS, este es un de los problemas que tienen hoy en día los españoles. "El PSOE dice que somos la copia de Vox y Vox que somos el PSOE azul", establece la popular.

"Lo de Begoña Gómez no era mentira, no eran bulos"

Sobre el avance de la causa judicial contra Begoña Gómez y los nuevos datos que se han conocido sobre las gestiones laborales que llevó a cabo su asesora en su nombre (se puso en contacto con varias empresas para financiar la cátedra de la UCM), señala que sus actuaciones "ética y moralmente son reprobables y reprochables". "No era mentira, no eran bulos, no son los medios los que lo dicen. Política y moralmente es reprochable. A Sánchez le da igual que no haya presupuestos generales en España".

"El PP comparte al cien por cien las palabras del Rey"

Isabel Díaz Ayuso ha cuestionado la condena que el Rey hizo ante la ONU de la masacre de Gaza. Según Ayuso, el Rey reina pero no gobierna. Cree Ester Muñoz que Ayuso "ha dicho una evidencia" y apunta que su partido compartía al cien por cien las palabras del Rey. Defiende que en el PP abogan por "una solución pacífica y encontrar la paz. Trump ha anunciado medidas que van en la línea de lo que ha defendido el PP estos días: La devolución de los rehenes, que se devuelvan a los presos, que se sienten, que haya un Gobierno tecnocrático fuera, que Hamás esté fuera de esta ecuación y que Hamás retire sus tropas".

