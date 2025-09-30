Evren regresa al hospital y sorprende con su fría reacción hacia Bahar

En Renacer, la llegada de Evren parecía el inicio de una nueva etapa para Bahar, que lo esperaba con ansias en la entrada del hospital Peran. Sin embargo, sus ilusiones se desmoronaron en segundos.

Lejos del abrazo soñado, Evren se mostró cordial con todos menos con ella. Su saludo distante dejó a Bahar destrozada, refugiándose en los vestuarios para llorar y confesando a Cagla su decepción.