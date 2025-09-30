Tamara, la hermana de Michu, renuncia a la custodia de su sobrina Rocío tras hacerse pública su última voluntad

María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, fallecía a causa de una cardiopatía congénita a los 33 años el pasado 7 de julio. La ex de José Fernando Ortega Mohedano, con quien mantuvo más de 10 años de relación y tuvo una hija en común, era consciente de su delicado estado de salud y por eso, decidió dejar preparado su testamento antes de su muerte, para asegurar el futuro académico y económico de su hija Rocío, de 8 años.

Según la ley, la tutela debería recaer en manos del padre pero José Fernando se encuentra ingresado en el centro psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos por un largo historial delictivo que incluye problemas psiquiátricos y adicciones, por lo que actualmente no es posible.

Michu y José Fernando el pasado mes de diciembre | Gtres

Hasta ahora, la niña vivía con la familia materna en Arcos de la Frontera (Cádiz), por lo que, tanto Tamara, la hermana de Michu, como Inmaculada, la abuela de Rocío, mostraron su deseo de querer que esto siguiera siendo así, argumentando que debía quedarse con ellas allí porque es donde se había criado.

Sin embargo, no estaban en lo cierto, pues tal y como ha informado Tamara en exclusiva al periódico ABC, Michu dejó arregladas sus últimas voluntades ante el notario y eligió a Ortega Cano y Ana María Aldón, la pareja del diestro en aquel entonces, como tutores legales de la niña.

Por eso mismo y como medida provisional hasta que se determine cuál es el mejor sitio para su crianza, el juez estableció que la pequeña se instalase en Madrid con su abuelo paterno y su tía Gloria Camila; dejando a su madre Inma, eso sí, como heredera universal de su patrimonio (aunque esto incluía muchas deudas). Lo hizo de esta manera para que Rocío, conociendo la situación económica privilegiada de su familia política, pudiera vivir en las mejores condiciones.

Ortega Cano y su hija, Gloria Camila | Gtres

Hace unos días, Ortega Cano hablabade cómo está viviendo su nueva faceta como abuelo: "Estamos muy contentos con ella, la niña está disfrutando mucho en su colegio", y es que su hijo José María, de 12 años, y su nieta Rocío van al mismo centro escolar.

A lo que Tamara añade para el citado medio: "Yo sé que a Rocío no le falta de nada. Por esa parte mi familia está muy tranquila. Hace unos días hablé por teléfono con la niña y me ha dicho que está en un colegio privado, que le han apuntado a clases de inglés, que va a una escuela de flamenco y también hace ballet".

Por problemas del pasado, la hermana de Michu tiene una situación algo tensa con el clan Jurado y no guarda ningún tipo de contacto personal, aunque se alegra de saber lo más importante, que su sobrina está bien: "La vida que ellos llevan no me gusta nada. Es gente conflictiva, además despreciaban a mi hermana. Pero yo sé que Rocío está bien. El dinero da mucha tranquilidad".

Michu y su hija Rocío en 2018 | Gtres

Aunque Tamara e Inma ya no vivan con Rocío, han reclamado el régimen de visitas, y quieren estar con ella en Navidades, vacaciones de verano y momentos importantes de su vida: "Yo sé que la niña no está tranquila si no habla con mi madre".