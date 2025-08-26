El compromiso de Bahar y Evren se tambalea esta noche: los recuerdos con Timur la persiguen

Antena 3 LogoAntena3
¿Está lista para casarse de nuevo? Bahar recuerda cómo Timur la destruyó y empieza a preguntarse si puede volver a ser la esposa de alguien, a pesar de que ama a Evren.

Bahar debería estar feliz tras comprometerse con Evren, pero al ver el anillo, las dudas la inundan. En su cabeza, los recuerdos de su matrimonio con Timur vuelven a atormentarla: “Me destruiste, me mataste dentro de esta casa”.

Entre la ilusión y el miedo, Bahar se derrumba en un mar de pensamientos. Se pregunta si está preparada para dar este gran paso. Su pasado todavía duele, y aunque Evren le ha demostrado amor sincero, las cosas malas que le hizo Timur aún están dentro de ella.

En su mente se cruzan imágenes opuestas: el dolor que sufrió con Timur y la esperanza que siente con Evren. “Me siento muy bien estando contigo, aunque me dé miedo. Amar. No me rendiré”, recuerda.

Esta noche, todo puede dar un giro inesperado en la historia de amor de Bahar y Evren. ¿Será capaz de dejar atrás el pasado y apostar por un futuro nuevo?

No te pierdas Renacer, esta noche a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

