Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Esta noche en Renacer: un embarazo de quintillizos desata una lucha legal dentro del hospital

Esta noche en Renacer, un caso extremo pone al hospital patas arriba. Una mujer embarazada de quintillizos llega en trabajo de parto y destapa una historia tan dura como inquietante.

Esta noche en Renacer: un embarazo de quintillizos desata una lucha legal dentro del hospital
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||696df8275251ca00072d39ed|||“No quiero perderte”: Harun intenta recuperar a Çağla con un regalo sorpresa]]

Publicidad

Tras perder a su marido en un accidente, la paciente quedó embarazada mediante fecundación in vitro por decisión de su suegra. Ahora, esa misma mujer reclama a los bebés varones y pretende dejarle a la madre solo a las niñas. Una situación que deja a Bahar, Harun y Rengin completamente descolocados.

Bahar conoce bien el caso y empieza a unir las piezas. La suegra, poderosa y calculadora, ha conseguido un informe que declara a la madre incapacitada mentalmente, lo que le permitiría quedarse legalmente con los bebés. Pero Bahar lo tiene claro: Yonya está perfectamente y ese documento es falso.

El problema es que la joven está sola, sin familia que la proteja, frente a una mujer con influencias y ojos en todas partes. Cuando el hospital decide darle el alta de manera inesperada, Bahar entiende que el tiempo se acaba y que deben actuar ya.

Decidida a no dejarla desamparada, Bahar y Harun toman una decisión: quedarse apoyando a Yonya y proteger a los bebés, aunque eso suponga enfrentarse a esa mujer.

Esta noche, capitulazo de Renacer. No te lo pierdas, a las 23:00 h en Antena 3.

Disponible también en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

Tayyar secuestra a Esme y le confiesa su verdadera identidad a punta de pistola

Tayyar secuestra a Esme y le confiesa su verdadera identidad a punta de pistola

Saúl

Saúl, un gran villano con un final a la altura

¿Recuerdas al adorable Halit Can de Pecado Original? ¡Es el mismo actor que da vida a Cihan Deniz en En tierra lejana!

¿Recuerdas al adorable Halit Can de Pecado Original? ¡Es el mismo actor que da vida a Cihan Deniz en En tierra lejana!

Esta noche en Renacer: un embarazo de quintillizos desata una lucha legal dentro del hospital
Avance

Esta noche en Renacer: un embarazo de quintillizos desata una lucha legal dentro del hospital

Seyran y Ferit
Capítulo 72

Pelin encuentra el punto débil de Seyran mientras Ferit hace un pacto peligroso por venganza

Serpil
Capítulo 72

La hija de Frikiye llega a la empresa y chantajea a Ifakat con hundirla para siempre

Tras la muerte de su hermana Frikiye, Ifakat pensaba que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Pero Serpil ha aparecido en su despacho con un vídeo y una amenaza que puede hundirla.

Esme
Capítulo 72

Esme aparece como una gran señora frente a Kazim para anunciar su divorcio y recuperar su dignidad

La madre de Seyran y Suna ha dejado claro que su etapa de sumisión ha terminado para siempre: quiere ser libre y ya no tiene miedo a las amenazas de su marido.

Pelin

Ferit perdona a Pelin y recuerdan su pasado más feliz: "Nuestra historia no se borrará”

Halis

“Lo pagaré siendo huérfano”: el durísimo reproche de Ferit a Halis por no defender a los suyos

Gülgün

“Estamos solos”: Gülgün y Ferit se unen contra el abuelo tras la muerte de Orhan

Publicidad