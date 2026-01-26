Esta noche en Renacer: un embarazo de quintillizos desata una lucha legal dentro del hospital

Tras perder a su marido en un accidente, la paciente quedó embarazada mediante fecundación in vitro por decisión de su suegra. Ahora, esa misma mujer reclama a los bebés varones y pretende dejarle a la madre solo a las niñas. Una situación que deja a Bahar, Harun y Rengin completamente descolocados.

Bahar conoce bien el caso y empieza a unir las piezas. La suegra, poderosa y calculadora, ha conseguido un informe que declara a la madre incapacitada mentalmente, lo que le permitiría quedarse legalmente con los bebés. Pero Bahar lo tiene claro: Yonya está perfectamente y ese documento es falso.

El problema es que la joven está sola, sin familia que la proteja, frente a una mujer con influencias y ojos en todas partes. Cuando el hospital decide darle el alta de manera inesperada, Bahar entiende que el tiempo se acaba y que deben actuar ya.

Decidida a no dejarla desamparada, Bahar y Harun toman una decisión: quedarse apoyando a Yonya y proteger a los bebés, aunque eso suponga enfrentarse a esa mujer.

Esta noche, capitulazo de Renacer. No te lo pierdas, a las 23:00 h en Antena 3.

Disponible también en atresplayer.