Esta noche en Renacer: un embarazo de quintillizos desata una lucha legal dentro del hospital
Esta noche en Renacer, un caso extremo pone al hospital patas arriba. Una mujer embarazada de quintillizos llega en trabajo de parto y destapa una historia tan dura como inquietante.
Tras perder a su marido en un accidente, la paciente quedó embarazada mediante fecundación in vitro por decisión de su suegra. Ahora, esa misma mujer reclama a los bebés varones y pretende dejarle a la madre solo a las niñas. Una situación que deja a Bahar, Harun y Rengin completamente descolocados.
Bahar conoce bien el caso y empieza a unir las piezas. La suegra, poderosa y calculadora, ha conseguido un informe que declara a la madre incapacitada mentalmente, lo que le permitiría quedarse legalmente con los bebés. Pero Bahar lo tiene claro: Yonya está perfectamente y ese documento es falso.
El problema es que la joven está sola, sin familia que la proteja, frente a una mujer con influencias y ojos en todas partes. Cuando el hospital decide darle el alta de manera inesperada, Bahar entiende que el tiempo se acaba y que deben actuar ya.
Decidida a no dejarla desamparada, Bahar y Harun toman una decisión: quedarse apoyando a Yonya y proteger a los bebés, aunque eso suponga enfrentarse a esa mujer.
Esta noche, capitulazo de Renacer. No te lo pierdas, a las 23:00 h en Antena 3.
