Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 8

“Tienes que parar”: Amanda estalla al descubrir a Daniela con otra persona

Cuatro meses después del asesinato de Jaime, ver a su hermana besando a otro chico desata todas sus alarmas.

“Tienes que parar”: Amanda estalla al descubrir a Daniela con otra persona

Publicidad

Amanda se encuentra con una situación que no esperaba: Daniela besando a otro chico en plena calle. En medio de un caso aún sin resolver y con todas las miradas puestas sobre su hermana, la escena no hace más que aumentar su preocupación.

Cuatro meses después de la muerte de Jaime, Amanda solo puede pensar en las consecuencias. ¿Qué harán César y Sara si descubren que Daniela está conociendo a alguien? Para ella, cualquier paso en falso puede ser determinante en el juicio.

Cuando se quedan a solas, Amanda no se anda con rodeos. “¿Qué estás haciendo?”, le pregunta directamente. Daniela intenta explicarse con sinceridad, pero no consigue calmarla. Tajante, Amanda le lanza un aviso: “Tienes que parar”.

La tensión entre las hermanas crece… y la duda queda en el aire: ¿escuchará Daniela a Amanda o seguirá a su corazón?

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

El gran Halis Korhan regresa a la mansión con su familia para poner orden

El gran Halis Korhan regresa a la mansión con su familia para poner orden

La mansión Korhan en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

La mansión Korhan, en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

Seyran vuelve a la mansión Korhan de la mano de Ferit tras su promesa más firme

Seyran vuelve a la mansión Korhan de la mano de Ferit tras su promesa más firme

Sinan
Capítulo 80

¡Escándalo en el hospital!: Sinan se escapa de la policía tras comprar su libertad

“Te merecías todo”: la brutal acusación de Ayla a Seyran tras el intento de asesinato
Capítulo 80

“Te merecías todo”: la brutal acusación de Ayla a Seyran tras el intento de asesinato

“Hiciste lo que tenías que hacer”: la lección de dignidad de Diyar tras ser plantada por Ferit
Capítulo 80

“Hiciste lo que tenías que hacer”: la lección de dignidad de Diyar tras ser plantada por Ferit

Tras el caos de la boda fallida y la carrera desesperada por salvar a Seyran, Ferit y Diyar se han visto las caras en la cafetería, rodeados de un silencio sepulcral que solo el amor y el respeto han podido romper.

La atracción entre María y Toscano acaba en un beso en mitad de la tormenta
Entre tierras | Capítulo 4

La atracción entre María y Toscano acaba en un beso en mitad de la tormenta

Después de varios momentos de tensión contenida, María y Toscano cruzan una línea al dejarse llevar por sus sentimientos.

Begoña en el capítulo 535 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña, en shock tras ser testigo del primer beso ente Andrés y Valentina

“Nos casamos”: la inesperada propuesta de Miguel que lo cambia todo para Manuela

“Nos casamos”: la inesperada propuesta de Miguel que lo cambia todo para Manuela

Amanda

“No sabes dónde te estás metiendo”: Amanda consigue hablar con un hombre clave el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Publicidad