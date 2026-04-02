“Tienes que parar”: Amanda estalla al descubrir a Daniela con otra persona

Amanda se encuentra con una situación que no esperaba: Daniela besando a otro chico en plena calle. En medio de un caso aún sin resolver y con todas las miradas puestas sobre su hermana, la escena no hace más que aumentar su preocupación.

Cuatro meses después de la muerte de Jaime, Amanda solo puede pensar en las consecuencias. ¿Qué harán César y Sara si descubren que Daniela está conociendo a alguien? Para ella, cualquier paso en falso puede ser determinante en el juicio.

Cuando se quedan a solas, Amanda no se anda con rodeos. “¿Qué estás haciendo?”, le pregunta directamente. Daniela intenta explicarse con sinceridad, pero no consigue calmarla. Tajante, Amanda le lanza un aviso: “Tienes que parar”.

La tensión entre las hermanas crece… y la duda queda en el aire: ¿escuchará Daniela a Amanda o seguirá a su corazón?