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Mejores momentos | Capítulo 7

¿Quién es Iker? Amanda descubre la verdad sobre el amigo de César y Jaime

Carlota consigue la última dirección de Iker y cuando Amanda llega a su casa descubre que murió hace años.

Amanda descubre la verdad sobre el amigo de César y Jaime

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Celia Gil
Publicado:

Tras descubrir que César, Jaime e Iker fueron amigos en la facultad, el bufete de Castro y Ochoa da un paso más en la investigación. Carlota consigue la última dirección donde vivió Iker y Amanda no duda en acudir personalmente.

Allí descubre algo que no esperaba: Iker murió hace años en un accidente de coche. Su madre la recibe y reconoce el nombre de César… e incluso el de Jaime. “Y pensar que lo vi antes de que muriera Jaime…”, confiesa, dejando a Amanda completamente descolocada.

Las piezas empiezan a encajar cuando la mujer le explica que Jaime mostró interés por la tesis doctoral de su hijo. “Quería interesarse por la tesis de Iker…”, recuerda. La madre se la enseña y, al verla, Amanda se queda paralizada: “Esta tesis ya la he leído antes”.

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