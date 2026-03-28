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A las 23.00 horas

“Si esto sale a la luz, todos creerán que eres culpable”: el desliz que complica a Daniela en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Amanda pilla a su hermana con otro chico y le prohíbe seguir viéndole, ¿le hará caso Daniela?

Amanda, en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

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Julián López
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La tensión aumenta en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio cuando Amanda, paseando por la calle, se topa con algo que no esperaba: su hermana, Daniela, a besos con otro chico.

Con el caso todavía sin resolver, esta escena podría dejar muy mal parada a la joven. “Si esto sale a la luz, todos creerán que eres culpable”, le dice Amanda, un mensaje que le da tanto como hermana como abogada.

Con su prometido muerto, y su asesino todavía sin descubrir, las cosas podrían complicarse tanto para Amanda como para Daniela. El próximo jueves, a las 23.00 horas, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

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