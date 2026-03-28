“Si esto sale a la luz, todos creerán que eres culpable”: el desliz que complica a Daniela en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

La tensión aumenta en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio cuando Amanda, paseando por la calle, se topa con algo que no esperaba: su hermana, Daniela, a besos con otro chico.

Con el caso todavía sin resolver, esta escena podría dejar muy mal parada a la joven. “Si esto sale a la luz, todos creerán que eres culpable”, le dice Amanda, un mensaje que le da tanto como hermana como abogada.

Con su prometido muerto, y su asesino todavía sin descubrir, las cosas podrían complicarse tanto para Amanda como para Daniela. El próximo jueves, a las 23.00 horas, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.