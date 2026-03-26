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Mejores momentos | Capítulo 7

Gabriel se molesta cuando César aparece inesperadamente en el despacho

Amanda ha encontrado el segundo móvil de Jaime en casa de su exmarido… y no duda en llevarlo al despacho para extraer información.

Gabriel se molesta cuando César aparece inesperadamente en el despacho

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Celia Gil
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Amanda no esperaba encontrar el segundo móvil de Jaime en casa de César. Sin decir nada, decide llevárselo y acudir directamente al bufete para intentar sacar información antes de darlo a la policía. La revelación deja a todos en shock, especialmente a Gabriel, que no oculta su malestar por el hecho de que Amanda haya confiado más en su exmarido que en él.

Aunque Amanda insiste en que todo fue por obtener información relevante para el caso, el ambiente se vuelve todavía más incómodo cuando César aparece en el despacho pidiendo hablar con ella. A solas, le pregunta desconcertado: “¿Por qué te has ido así de casa?”. Amanda calla y César se hace sus propias ideas: “Te has marchado así porque crees que estoy jugando contigo, ¿verdad?”.

César admite estar confundido, pero insiste: “No estoy jugando contigo, te lo juro. Lo que pasó anoche…”. Amanda corta la conversación: “Esta conversación ahora no. Tú ahora tienes otra mujer y yo soy tu expareja”.

La respuesta de César deja aún más dudas en el aire: “Igual ya no”. Justo en ese momento, Gabriel interrumpe la escena para llevarse a Amanda, molesto. La tensión entre los tres ya no es solo profesional… es completamente personal.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

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