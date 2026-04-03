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Mejores momentos | Capítulo 8

Amanda prohíbe a Yago seguir viendo a Daniela: “Estar contigo la puede condenar”

Amanda toma una decisión difícil, no solo como hermana, sino como abogada. La relación de Daniela con Yago puede perjudicar su defensa… y está dispuesta a frenarla.

Amanda prohíbe a Yago seguir viendo a Daniela: “Estar contigo la puede condenar”

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Amanda conoce bien a su hermana. Sabe que Daniela es impulsiva y tozuda, y que no va a dejar de ver a Yago por mucho que se lo pida. Pero esta vez no puede permitírselo. La situación judicial es demasiado delicada y cualquier paso en falso puede jugar en su contra.

Por eso decide tomar el control y citarse directamente con Yago. Lo que él no esperaba era encontrarse con una conversación tan directa: “Eso no es asunto tuyo”, le responde cuando Amanda le pide que se aleje de Daniela.

Pero ella lo tiene claro: “Sí lo es. Además de su hermana, soy su abogada”. Y lanza el argumento definitivo: “No se suele tener simpatía por una mujer que anda con un nuevo novio en vez de llorar a su marido fallecido”.

Yago intenta explicarse. Asegura que su relación es “mucho más que eso” y que Daniela sigue sufriendo: “Llora todos los días por Jaime”. Parece que Amanda empieza a hacerle dudar… hasta que el móvil de Yago suena. Es Daniela.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

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