¿Quién es Laura Rozalén? Descubrimos a la actriz que interpreta a Marisol en Sueños de libertad

Laura Rozalén es la actriz que da vida a Marisol, una de las nuevas incorporaciones a Sueños de libertad. Y es que la exsecretaria de Pablo Salazar en Tarragona ha llegado a la colonia para revolucionarlo todo.

La que fue hace no tanto su amante ha llegado a Toledo con un objetivo en mente: recuperar a Pablo. Y aunque él ha intentado dejarle claro que no quiere nada con ella y que está feliz con su esposa Nieves... parece que Marisol no va a rendirse tan fácilmente.

Por otra parte, Miguel se ha encontrado con Marisol en Toledo y él no sabe de la historia de amor entre su padre y la secretaría. Por lo que hay un pequeño detalle que complica aún más la historia...¡Marisol es su amor platónico! Se ha declarado a ella, pero ese amor no es correspondido por lo que ha supuesto un duro golpe para el hijo de los Salazar.

Su paso por Red flags

Laura Rozalén ha participado en varios proyectos televisivos en los últimos años. Pero uno de sus proyectos más destacados ha sido su participación en la serie de atresplayerRed Flags.

La actriz interpretaba al personaje de Leyre, una monitora en el gimnasio donde trabaja Toni uno de los chicos protagonistas.

Ahora vuelve a Atresmedia interpretando a Marisol. Descubre más sobre el personaje de Laura Rozalén, de lunes a viernes a las 15:45h en Sueños de libertad, en Antena 3.