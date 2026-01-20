Antena3
Manu Baqueiro en Perdiendo el juicio: “Gabriel es un loser que busca la redención a través de su trabajo”

Un abogado poco convencional que rompe con los estereotipos del género y que no duda en darle una oportunidad a Amanda en el momento más complicado de su carrera. El actor nos cuenta todo sobre su personaje.

Manu Baqueiro

Manu Baqueiro nos presenta a Gabriel Ochoa, el peculiar abogado al que da vida en Perdiendo el juicio. Propietario de un pequeño bufete, Gabriel se ha enfrentado en numerosas ocasiones al prestigioso despacho en el que trabajaba Amanda, pero no duda en tenderle la mano cuando la abogada atraviesa el momento más complicado de su carrera.

Alejado del estereotipo del abogado engreído y triunfador, Gabriel destaca por su pasotismo y su forma poco convencional de afrontar la profesión. Tal y como explica el propio actor, su personaje es “un loser que busca la redención a través de su trabajo”, asegura.

“Si nosotros nos lo pasamos bien, estoy seguro de que el público también”

Manu Baqueiro

Como nos cuenta Manu Baqueiro, la relación entre Gabriel y Amanda, interpretada por Elena Rivera, se construye desde la complicidad y la comprensión mutua. Ambos personajes, marcados por sus propias caídas, acabarán encontrándose en un punto inesperado: “se acaban juntando para rehacer sus vidas”, señala.

Sobre su experiencia en la serie, Manu Baqueiro lo tiene claro: “Ha sido muy intenso y divertido”. Y concluye convencido de que esa energía llegará también al espectador: “Si nosotros nos lo pasamos bien, estoy seguro de que el público también”.

