En el último capítulo de ‘Pecado Original’: Ender, dispuesta a recuperar su vida… ¡Cueste lo que cueste!

Ender ha cogido carrerilla y no parece dispuesta a parar. Animada por su hermano Caner, la ex mujer de Halit ha decidido aparentar normalidad y acudir a todos los eventos posibles como hacía antes del divorcio. ¡No quiere que nadie se entere que está en la ruina!

En una de esas fiestas, Ender se encontró con Zehra, la hija mayor de Halit. Ellas nunca se habían llevado bien y la tensión entre ambas se cortaba con un cuchillo. Tras un breve enfrentamiento, Ender aprovechó para ponerle la zancadilla a la joven… ¡Y se cayó delante de todos! El plan era que Caner lo grabase todo para colgarlo después en redes sociales y dejar mal a Zehra.

El siguiente paso de Ender para tratar de recuperar su vida fue conseguir algo de dinero. Para ello fue a su joyería habitual para intentar vender su anillo. El encargado llamó a Halit a espaldas de su ex mujer para contarle lo que ésta pretendía y el empresario le dijo que podía comprarle el anillo… ¡Pero a mitad de precio! A Ender no le quedó más remedio que aceptar, a regañadientes, porque no tenía otra opción.

Por si esto fuera poco, cuando Ender visitó el restaurante donde trabajaba Yildiz y la vio allí, se puso hecha una fiera. Le llegó a decir que ojalá se muriera y llamó al encargado para exigir que la despidiera. Por suerte, éste hizo el paripé delante de Ender para no disgustarla pero le dio a la joven otra oportunidad, ya que sabía que la ex mujer de Halit estaba exagerando.

Por su parte, Alihan y Zeynep continuaron acercando posturas en su particular relación. El empresario se había puesto enfermo y le pidió a Zeynep que acudiera a su casa y le preparase una sopa. En realidad todo fue una excusa para preparar una cita exprés con la joven. ¡Nuestro Alihan es una caja de sorpresas! ¿Se estará enamorando de Zeynep?

En este último capítulo también pudimos ponerle cara a Zerrin, la hermana de Alihan, que en una cena con su hija y su hermano comentó la nueva soltería de Halit. Como ex mujer suya, ella creía que Halit se había cansado del egoísmo de Ender y que ahora buscaría una relación con una persona más madura… ¡Como ella! ¿Tendrá alguna posibilidad de nuevo con Halit?

