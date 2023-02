Ender intenta vender su anillo de compromiso… ¡Pero Halit interviene para que no se salga con la suya!

Ender se ha quedado sin nada desde que se divorció de Halit. Además, casi no pudo recuperar sus pertenencias de la mansión, por lo que a parte de no tener dinero, no tiene ropa ni joyas.

Lo único que le queda es su anillo de compromiso, que es de gran valor. Caner la está animando a que lo venda, así ambos podrán tener algo de dinero para salir adelante. La mujer en un principio reusó a hacerlo, pero se ha dado cuenta de que, si no, no tienen dinero para sobrevivir.

Ender y Caner han ido a la joyería siempre aparentando seguir teniendo dinero, cuando en realidad, lo único que querían era vender el anillo y llevarse una alta suma de dinero: “Ese anillo no me ha dado buena suerte, queremos cambiarlo o venderlo”. El joyero ha aceptado, sin embargo, debe hacer unas llamadas previas a la operación.

Como están al corriente de que se ha separado de Halit, le llaman para informarle: “Su ex mujer quiere vender un anillo de seis quilates”. El joyero le informa de que el anillo vale 200.000 euros, así que Halit le pide que se lo vendan por la mitad de precio, él les dará la parte restante… ¡Pero no quiere que Ender se lleve tanto dinero! Además, les pide discreción y que su exmujer no se entere de nada.

¿Aceptará Ender la oferta de la joyería? ¿Pensará que es poca cantidad? ¿Descubrirá que su exmarido está detrás de todo esto?