Zeynep, sorprendida ante la cita exprés de Alihan: “No puedo predecir tu comportamiento”

Después de una noche de fiesta, Alihan se ha encontrado indispuesto y se ha quedado en casa. Ha llamado a Zeynep para pedirle ayuda, aprovechando que la relación entre ambos es cada vez más cercana. ¿O simplemente era una excusa para poder verla?

Alihan le ha pedido a Zeynep que le prepare una sopa y eso ha hecho, pero parece que cuando se la sirve no es de su agrado. “¿No puedes hacer una sopa minestrone?”, le dice. Zeynep no entiende nada, no sabe si su jefe está jugando con ella o se está vengando por lo que ocurrió en el concierto en el que terminaron en comisaría.

Enfadada, Zeynep empieza a hablar sola en la cocina y Alihan la escucha. “Si no puedes hacer algo, si te resulta difícil, dímelo”, le sugiere el empresario. En ese momento, escuchan una campana que proviene del comedor… ¡Alihan había pedido comida para dos!

La hermana de Yildiz no entiende nada: “No puedo predecir su comportamiento señor Alihan”. Su jefe disfruta de la situación y le dice que al final se acostumbrará. Parece que al frío y serio empresario, su empleada le ha despertado su lado más bromista.

Alihan y Zeynep comparten cada vez más momentos juntos y, de hecho, él pone más interés en ver a la joven que a otras personas de su entorno. ¿Será este el inicio de una bonita relación que va más allá de la amistad?