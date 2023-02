Ender obliga a que despidan a Yildiz del restaurante: “No quiero verla aquí nunca más”

Ender sabe que parte de la culpa de que haya estallado su matrimonio es de Yildiz. La joven fracasó en la misión que ella le encomendó de seducir a Halit, y, encima, le traicionó. ¡Ender está en la ruina por su culpa!

Al ir a comer al restaurante donde trabajaba Yildiz, la ha visto. ¡Ambas han mantenido un tenso cara a cara! Era la primera vez que se veían tras el divorcio de Ender y Halit. ¡Yildiz se ha quedado paralizada! Al verla, Ender ha sacado toda su rabia a relucir: “Has demostrado ser una inútil, ojalá te mueras”. Yildiz no ha sabido qué responder.

El encargado se ha dado cuenta de que había un problema y ha ido a mediar entre la mujer y Yildiz: “El problema es ella, despídala ahora mismo, no quiero verla aquí”, ha dicho muy enfadada.

¡Yildiz ha salido corriendo a llorar! No se esperaba los insultos de Ender y menos que exigiera su despido. Se ha sentido muy mal.

Ender ha hablado con el encargado y le ha pedido que la despidan inmediatamente, no quiere verla nunca más por allí y le ha contado una mentira: “Contraté a Yildiz y me robó”. ¡El encargado no daba crédito de lo que oía! Yildiz era una chica honrada… Pero Ender ha vuelto a insistir en que la quiere fuera cuanto antes.

El chófer de Halit, que estaba vigilando a Yildiz, ha visto como salía del restaurante a llorar… ¿Informará al empresario de que la joven ha tenido un problema?

En encargado, por su parte, ha ayudado a la joven Yilmaz… ¡No la va a despedir! Y sabe que es inocente: “Mientras esté Ender aquí, no te dejes ver”, le ha advertido. Yildiz se esconderá mientras la mujer esté en el restaurante, pero… ¿Qué pasará si descubre que no la han despedido? ¿Se intentará vengar de ella?