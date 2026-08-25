La copla-rap de Rocío García Loyola no existe solo en la ficción: Grandes artistas que han revolucionado la música en España

Padre no hay más que uno, la serie ha acogido a uno de los personajes favoritos de los fans de la saga cinematográfica. Y es que la mismísima Rocío García Loyola se ha sumado a las aventuras de los Vicho, dándose la mano con Álex para combinar el arte de la música con el de la costura.

Así, quien en las películas ya empezara a explorar su faceta como cantante, ha llegado a la serie para regalarnos un videoclip de lo más original. Su género es la fusión del rap y la copla, apuntando maneras en la industria.

Ahora bien, por original que pueda parecer esta propuesta, la realidad bien tiende a superar a la ficción. Por eso, hacemos un pequeño repaso a algunas de las artistas nacionales que, al igual que Rocío, han querido revolucionar el panorama musical combinando lo clásico con lo moderno.

La Shica

La Shica es indudablemente el ejemplo perfecto de cómo el rap y la copla son capaces de encajar a la perfección. Natural de Ceuta, esta artista forjó su primer álbum de estudio combinando dichos géneros, lanzando así al mundo 'Trabajito de chinos' en 2008. Bien sea por su música o su estilo, es evidente que si Rocío García Loyola pretende llegar lejos, fijarse en la carrera de esta cantante es el camino a seguir.

Rosalía

Si hablamos de fusión en España (y, ya que estamos, en el mundo) es indiscutible que Rosalía se alza como el máximo exponente. Puede que no juegue tanto con la copla como lo hace La Shica; no obstante, su habilidad para reinventar el flamenco bien le ha hecho ganarse el puesto que hoy en día ostenta dentro del panorama internacional. Muy probablemente, toda una inspiración para Rocío García Loyola.

Mala Rodríguez

Al igual que Rosalía, La Mala Rodríguez toma el flamenco tradicional para darle una vuelta y traerlo a la industria actual. Con la fuerza del rap alternativo y el folclore nacional, La Mala es todo un referente de la fusión en España. Fuerza, actitud y arte, mucho arte: ¿Acaso no son estas las virtudes de Rocío en Padre no hay más que uno?

María Peláe

Durante más de 15 años, María Peláe ha puesto el foco de la gente en el flamenco. Y es que su carrera está directamente relacionada con el folclore, combinándolo con el pop de manera impecable. Entre sus muchos éxitos, María fue finalista de Tu cara me suena 9, quedando en tercera posición. ¿Quizás veamos alguna vez a Luna Fulgencio, actriz que encarna a Rocío, en el programa de Manel Fuentes?

Con todo esto, queda claro que la ahora amiga de Álex Vicho tiene suficientes fuentes a las que recurrir de cara a inspirarse. Lleva la copla en la sangre, también el rap: ¡Esperemos que tengamos más canciones suyas próximamente!

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