Esta noche en 'Inocentes': Gülben, desanimada, confiesa que se sorprende cuando no le pasa algo malo

La visita a la casa de Esat ha sido un desastre y la joven teme que su prometido cancele la boda rompiendo, de nuevo, sus sueños en mil pedazos.

Gülben se pasea por casa como si nada hubiese pasado y parece que su única preocupación es encontrar el mando de la tele.

Han y Neriman quieren contarle a Gülben que el pez de Safiye ha muerto y antes de decírselo le advierten que ha pasado una cosa horrible, a lo que la joven responde con ironía que se lo cuenten que no va a asustarse y que incluso ahora se sorprende cuando no le pasa algo malo:” Me pongo muy nerviosa cuando no pasa nada malo”.

“En seis horas no he llorado y ni he estado triste y me pregunto por qué”, dando a entender que no tiene muy buena suerte y que últimamente todo son desgracias.

¡Así arranca el capítulo de ‘Inocentes’ de esta noche! ¡No te lo pierdas en Antena 3!