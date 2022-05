Han se disculpa con Mazo, el hombre del vertedero: “Estoy arrepentido”

Han se siente muy mal por todo lo que le hizo a Mazo, un compañero del colegio del estaba celoso cuando eran pequeños y va a disculparse con él. “Lo siento, estoy arrepentido”.

Han le robó todo porque sentía celos de lo que él y decidió encerrarle un día que Mazo iba a ir a ver un partido con su padre solo por envidia por no poder ir.

Mazo nunca ha podido perdonárselo porque su padre, que estaba enfermo, murió tiempo después y no pudo despedirse de él: “Tú nos robaste ese día”.

Mazo le cuenta que el día que se enteró que su padre había fallecido fue la primera vez que deseó el mal a alguien: “Deseé que sufrieras toda tu vida”, le dice a Han y que por eso ahoga ha querido vengarse secuestrándolo y engañando a Hikmet haciéndole creer que él era su hijo fallecido Ömer.

Han, que no sabe ni que decir, le pide que por favor no haga daño a Hikmet: “A mí hazme lo que quieras, pero a mi padre no le toques”.

¿Le dirá la verdad a Hikmet o seguirá engañándole con esta dolorosa mentira?