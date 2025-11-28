Antena 3 LogoAntena3
"Miedo me da": los protagonistas de Las hijas de la criada se mojan en un juego de preguntas exprés antes de su gran estreno

Anécdotas, secretos y respuestas sin filtros. Los actores se han atrevido con un divertido juego de preguntas, compartiendo historias que nos acercan aún más a Las hijas de la criada.

"Miedo me da": los protagonistas de Las hijas de la criada se mojan en un juego de preguntas exprés antes de su gran estreno

El reparto de Las hijas de la criada, la esperada adaptación de la novela ganadora del Premio Planeta 2023 de Sonsoles Ónega, ha respondido a las preguntas más curiosas antes del estreno de la serie, que llegará el 30 de noviembre a atresplayer, coincidiendo con el cumpleaños de la autora.

Durante la premiere, los actores se han animado a viajar imaginariamente a la Galicia de 1900, el escenario donde se desarrolla esta historia de venganza, justicia y secretos familiares. “Me daría un baño en esas aguas peligrosas y tan bonitas”, ha respondido Carlota Baró, la actriz que interpreta a Renata.

Las respuestas han sido muy variadas, pero Judith Fernández, que da vida a Clara, lo tiene claro: “Iría a un baile, solo por ver cómo se bailaba en aquella época”.

También han compartido algunas anécdotas del rodaje, como las que nunca olvidarán Martina Cariddi y Álex Villazán, quienes interpretan a Catalina y Jaime. “Teníamos que andar por un lugar pequeñito, con lluvia falsa, a las cuatro de la mañana y el oleaje subiendo…”.

Sobre cómo acudiría su personaje a una premiere, Verónica Sánchez, en la piel de Doña Inés, no ha dudado: “Vendría muy elegante y con el invento del demonio que era el corsé”, ha dicho entre risas.

Entre las localizaciones favoritas del reparto, Galicia se lleva todos los elogios. “Donde la mires, es preciosa: las playas, el patrimonio…”, ha comentado Camila Bossa, actriz que encarna a Adelina.

Y, por supuesto, no ha faltado la pregunta obligada: ¿qué personaje se ha convertido en su favorito?

No te pierdas Las hijas de la criada el domingo en atresplayer. La historia que conquistó a miles de lectores llega ahora en una serie que promete emocionarnos.

