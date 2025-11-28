El domingo en atresplayer
"Miedo me da": los protagonistas de Las hijas de la criada se mojan en un juego de preguntas exprés antes de su gran estreno
Anécdotas, secretos y respuestas sin filtros. Los actores se han atrevido con un divertido juego de preguntas, compartiendo historias que nos acercan aún más a Las hijas de la criada.
El reparto de Las hijas de la criada, la esperada adaptación de la novela ganadora del Premio Planeta 2023 de Sonsoles Ónega, ha respondido a las preguntas más curiosas antes del estreno de la serie, que llegará el 30 de noviembre a atresplayer, coincidiendo con el cumpleaños de la autora.
Durante la premiere, los actores se han animado a viajar imaginariamente a la Galicia de 1900, el escenario donde se desarrolla esta historia de venganza, justicia y secretos familiares. “Me daría un baño en esas aguas peligrosas y tan bonitas”, ha respondido Carlota Baró, la actriz que interpreta a Renata.
Las respuestas han sido muy variadas, pero Judith Fernández, que da vida a Clara, lo tiene claro: “Iría a un baile, solo por ver cómo se bailaba en aquella época”.
También han compartido algunas anécdotas del rodaje, como las que nunca olvidarán Martina Cariddi y Álex Villazán, quienes interpretan a Catalina y Jaime. “Teníamos que andar por un lugar pequeñito, con lluvia falsa, a las cuatro de la mañana y el oleaje subiendo…”.
Sobre cómo acudiría su personaje a una premiere, Verónica Sánchez, en la piel de Doña Inés, no ha dudado: “Vendría muy elegante y con el invento del demonio que era el corsé”, ha dicho entre risas.
Entre las localizaciones favoritas del reparto, Galicia se lleva todos los elogios. “Donde la mires, es preciosa: las playas, el patrimonio…”, ha comentado Camila Bossa, actriz que encarna a Adelina.
Y, por supuesto, no ha faltado la pregunta obligada: ¿qué personaje se ha convertido en su favorito?
No te pierdas Las hijas de la criada el domingo en atresplayer. La historia que conquistó a miles de lectores llega ahora en una serie que promete emocionarnos.
