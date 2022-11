En el último capítulo de ‘Hermanos’: La vida de Akif Atakul, a punto de dar un giro radical

¡Menudo giro de los acontecimientos! El último capítulo de ‘Hermanos’ nos ha dejado sin palabras.

Primero cada vez estamos más emocionados con el acercamiento entre Berk y Aybike. Su tonteo no puede ser más evidente.

El joven se ha armado de valor y ha visitado a su Julieta, o lo que es lo mismo Aybike, hasta su habitación, pero casi les pilla Şengül y ahí sí que se habría liado una buena.

Menos mal que se ha quedado en un susto. Mientras tanto, solo podemos pedir que este momento se vuelva a repetir y que se conviertan ya en la nueva pareja del colegio Ataman.

Por otro lado, Doruk ha tomado una decisión: Va a volver al Doruk que era antes y que no nos gustaba nada. El joven considera que cuando es buena persona, las cosas no le salen nada bien y está harto de pasarlo mal. Se ha cansado de llorar por Asiye y que ella no le demuestre ninguna muestra de cariño. ¿Ha tirado la toalla y está dispuesto a renunciar para siempre a Asiye?

Los celos parece que han entrado en acción en la relación entre Melisa y Kadir. La joven está empezando a sentir que su novio pasa más tiempo con Cemile que con ella y eso no le gusta nada. Por eso está distante con él y un poco enfadada, pero decide no decirle nada cuando Kadir le pregunta si le pasa algo con él.

Kadir, por su parte, intenta animarla y le dice que su día no empieza hasta que su mirada no se cruza con la suya. ¡Qué bonito!

El secreto mejor guardado de Kadir ya ha visto la luz. Su familia ya sabe que fue Cemile quién les robó el dinero. El joven se enfrenta a su familia por Cemile y protagoniza con Ömer una fuerte discusión llena de acusaciones y reproches. Ömer no entiende que proteja de esa manera a Cemile y hasta le insinúa si siente algo por ella. Kadir intenta explicarse, una vez más, pero parece que ya es tarde.

Y cuando creíamos que Akif no podría sorprendernos más, un nuevo acontecimiento nos ha dejado sin palabras. Un chico, llamado Kaan, ha llegado al colegio Ataman para matricularse y le ha contado a Akif que…¡es su hijo! ¿Serán verdad sus palabras? Lo cierto es que, aunque Akif se queda muy sorprendido, tampoco niega está afirmación. ¿Cuándo tuvo a este hijo? Lo que está claro es que su vida está a punto de cambiar para siempre.

Las desgracias nunca vienen solas o si no que se lo digan a los Eren. Cuando estaban a punto de recuperar el dinero, después de que Cemile quedase con su hermana, unos hombres desde una furgoneta se han puesto pegar tiros como si no hubiera un mañana. Las balas han alcanzado a todos, menos a Ömer que ha sido el único testigo del terrible suceso. Además, su primo Oğulcan se ha desvanecido en sus brazos antes sus desgarradores gritos rogándole que despertara. ¿Conseguirán sobrevivir?

¡Sigue descubriendo esta increíble historia, cada lunes y martes a las 22:45h, en Antena 3!