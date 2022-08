En el último capítulo de ‘Hermanos’: Kadir reconoce sus sentimientos a Melisa mientras que la vida de Orhan pende de un hilo

De nuevo 'Hermanos' nos ha dejado con muchas ganas de más, además de muchas preguntas sin responder. Parece que algunos capítulos en las vidas de ciertos personajes se van cerrando poco a poco y que se abren otros nuevos.

Aybike ha sido ridiculizada en el colegio. El culpable ha sido Berk, que ha visto que la chica llevaba puesto unos zapatos que eran de Melisa. La prima de los Eren pensaba que su madre los había comprado en una tienda de segunda mano, porque es lo que ella le había contado. Sin embargo, Nebahat se los había dado.

A pesar de la humillación de Berk, Aybike no se ha quedado callada. ¡No se ha achantado ante él! Aybike les ha contado a todos que está enamorado de Melisa y que ella lo rechazó. ¡Todo el mundo se ha reído de él! El joven no se ha podido creer que Aybike se la haya devuelto, ¿se vengará?

Akif sigue intentando encauzar el rumbo de su vida. Si en el capítulo anterior ya le pidió a Nebahat que le diese una segunda oportunidad, ahora ha llegado el momento de cerrar su historia con Suzan. La madre de Harika ya sabe que Akif no va a separarse de su esposa, y no se lo puede creer. ¿Va a volver a su ‘vida falsa’?

Él ha tratado de explicarle el porqué de su decisión: muchas cosas han cambiado. Si Akif y Suzan nunca hubiesen estado juntos, Nebahat no hubiera tenido que llamar a Kenan y se habría podido evitar el accidente. Akif ya ha pasado página, ¿hará lo mismo Suzan? ¿Cómo le sentará esto a la reciente viuda de Kenan?

Melisa sigue luchando por su relación con Kadir, sobre todo ahora que Aybike le ha contado que su primo la rechazó por no hacerle daño a Ömer, que estaba enamorado de ella. La joven ha decidido entonces ir a hablar con el mayor de los Eren y le ha pedido que sea sincero y le cuente por qué la rechazó. ¡Ha puesto a Kadir entre la espada y la pared!

Él está muy sorprendido y no quería hablar del tema, pero finalmente ha reconocido que le gustaba Melisa y que la joven no se estaba haciendo ilusiones en vano. Kadir ha seguido trabajando, aunque está muy afectado por la conversación que ha mantenido con Melisa. Ella se ha quedado prendada mirándole… ¿Habrá un nuevo acercamiento entre estos dos?

¡Una nueva chica ha llegado al colegio Ataman! Se trata de Ayşe, una compañera de clase que hace dos meses tuvo que dejar de ir por los problemas de salud de su madre. Ahora ha vuelto y… ¡ha conocido a Ömer! Él estaba jugando al baloncesto con su primo cuando le ha pegado un balonazo en la cabeza. Ayşe se ha ido al baño y el joven ha ido con ella para tratar de ayudarla. ¡Hemos visto mucha química entre ellos! ¿Serán la nueva pareja del colegio Ataman?

Berk está muy molesto con los hermanos Eren desde que lo dejaron en ridículo delante de todo el colegio por meterse con Aybike. Ahora ha llegado su momento de vengarse y para ello ha decidido ir al lugar donde Ömer y Kadir están vendiendo su arroz. Berk ha llegado acompañado de cuatro chicos y entre todos le han pegado una paliza al pequeño de los Eren. También han destrozado por completo el carrito de arroz que les ayudaría a ahorrar para alquilar una nueva casa.

Kadir, que había ido a por té, ha vuelto y se ha encontrado con la situación. Él y Orhan han intentado ayudar, pero no lo han conseguido. Es más, el tío de los Eren se ha hecho mucho daño. ¿Estarán bien todos?

Desde la intoxicación de los hermanos Eren, Orhan no está pasando por un buen momento de salud, y la pelea que tuvieron en la calle con Ömer y Kadir no ayudó. El tío de los hermanos se hizo mucho daño, y aunque ha intentado ocultarlo, todos se han dado cuenta de que algo no iba bien del todo. ¡Llevaba un buen rato encontrándose bastante mal!

Por la mañana ha ido a visitar a sus sobrinos para ver cómo estaban ellos. Detrás ha llegado Şengül, que ha empezado a pelear porque se ha dado cuenta de que no solo Orhan se había hecho daño, sino que también Ömer y Kadir. Ha sospechado que algo ha ocurrido y estaba pidiendo a sus sobrinos que le contaran todo cuando, de pronto… ¡Orhan se ha desplomado en el suelo! ¿Logrará sobrevivir? ¿Qué le habrá pasado?

Está todo muy interesante. ¿Quieres saber cómo continúa? ¡No te pierdas un nuevo capítulo de 'Hermanos' cada lunes y martes a las 22:45 en Antena 3!