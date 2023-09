En el último capítulo de Hermanos: Ömer salva a Yasmin cuando la joven estaba a punto… ¡de acabar con su vida!

La muerte de Sevgi ha dejado secuelas tanto en el joven Eren, como en los Yilmaz. Yasmin – conocedora del motivo del deterioro de salud de su abuela – no sabe cómo actuar; sin embargo, una precipitada decisión la hace tener un encontronazo con su madre. ¡Descubramos todo lo ocurrido en el capítulo!

Süsen ha decidido pedirles disculpas a Asiye y Doruk después de que la joven Eren pillase a su cuñada hablando mal de ellos a sus espaldas. "Me daba un poco de envidia vuestra relación y dije algunas tonterías. Lo siento", afirma la joven.

Doruk siente que las palabras de su amiga son sinceras y la acaba perdonando... ¡al igual que Asiye! Ömer está muy contento con el gesto de su novia, por lo que ambos deciden pasar más tiempo juntos para conocerse mejor.

Después de clase, Ömer y Süsen deciden tener una romántica cita en el parque. Los dos se dan cuenta que tienen más cosas en común de lo que creían y una de ellas es… ¡quererse! ¡Esperemos que a partir de ahora les vaya todo muy bien!

Berk y Aybike están más enamorados que nunca; por ello, la parejita ha decidido disfrutar de una cena romántica en el garaje del pelirrojo. Lo que no esperaban es que apareciese Ayla.

La madre de Berk no se puede creer que su hijo haya vuelto con Aybike... ¡no cree que sea lo suficientemente buena para él! Sin embargo, el pelirrojo está muy convencido de la reconciliación y le espeta: "Te guste o no te guste. Seguimos juntos". ¿Saldrá bien esta vez?

Yasmin, por su parte, no puede evitar sentirse culpable por no contar que Şevval tuvo encerrada a la señora Sevgi. Por ello, urde un plan para que sea su padre quien descubra todo y... ¡deja el bolso de su abuela en el sótano! Sin embargo, las cosas no salen como esperaba y Yasmin se acaba enzarzando con su madre.

La mujer de Ahmet acaba dándole una bofetada a su hija, provocando que su hija se caiga en el suelo y le espeta que ojalá ella también se hubiera muerto como su abuela.

Aybike y Oğulcan han tenido una gran idea para saber si su hermanito será niño o niña: representar una lucha de sumo. De esta manera, les han explicado a sus familiares que si gana Aybike el bebé es una niña; por el contrario, si gana Oğulcan el bebé será un niño.

Finalmente, se descubre que... ¡es un niño! Sengül no puede evitar emocionarse, sabe que Orhan siempre había querido otro hijo y ambos se funden en un cariñoso abrazo. Sus hijos, al ver tan tierna escena, desean poder verle juntos de nuevo.

Tolga y Leyla están ahorrado para poder huir de los maltratos de su padre. Sin embargo, una noche al llegar a casa, los hermanos descubren que su padre ha descubierto su plan y... ¡empieza a humillarles!

Tolga, harto de la situación, decide abandonar la casa en ese mismo momento. Los hermanos marchan con lo puesto y una mochila, como si toda una vida cupiese en algo tan pequeño. ¿A dónde irán? ¿Les seguirá su padre?

La discusión que ha tenido Yamsin con su madre le ha afectado demasiado y ha decidido que no quiere seguir viviendo... ¡y se toma un bote de pastillas! La joven Yilmaz decide llamar Ömer y le dice que cree que en otra vida hubieran sido buenos hermanos. El hermano de Asiye es consciente de que algo va mal, por lo que acude a toda prisa a casa de Ahmet.

Allí, insiste a Ahmet en que a Yasmin Corriendo la trasladan al hospital y finalmente todo queda en un gran susto. ¡Menos mal que está bien! En ese momento, el hijo deSevgi es consciente de que si Yamsin sigue viva es gracias Ömer y se funden en un tierno abrazo.

¡Cuántas cosas han pasado en este capítulo! ¿Este último suceso mejorará la relación entre Ahmet y Ömer? ¿Volverán a estar juntos Sengül y Orhan?¿A dónde irán Tolga y Leyla?¡No podemos esperar a saber todo lo que pasará! Descúbrelo en los próximos capítulos de Hermanos.