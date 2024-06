"Felicidades, vas a ser padre": la vida de Yaman, a punto de cambiar para siempre en los próximos capítulos de Hermanos

Suzan no puede creerse que vaya a convertirse en madre de nuevo. ¡Está embarazada de Yaman! La mujer no sabe si contárselo o no al empresario ya que él está a punto de casarse con Süreyya.

Suzan estará indecisa, pero parece que alguien se le adelantará y le contará a Yaman la buena noticia. ¿Cómo reaccionará?. ¿se hará cargo del bebé?, ¿romperá su compromiso con Süreyya?

Además, Ömer busca venganza después de la dueña de la casa en la que trabaja Asiye intoxicase a la pequeña Emel. ¿Cómo acabará todo? ¡No te pierdas todo lo que va a pasar en Hermanos la próxima semana!