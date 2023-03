Ömer le pide explicaciones a Suzan sobre la muerte de su madre: "¿Fuisteis los últimos en verla con vida?"

Ömer no asistió a la fiesta de cumpleaños de Berk dónde todos descubrieron que Akif y Suzan habían tenido una relación y que la madre de los Eren los había pillado justo antes de su muerte. Pero cuando Asiye y sus primos llegaron a casa, se vieron obligados a informar a Ömer de lo ocurrido.

El joven Eren había descubierto hace un tiempo que era adoptado y que su madre biológica era Suzan. Y aunque no tienen una relación materno filial, han conseguido generar un clima de confianza entre ellos. ¡Por eso el joven Eren ha decidido ir a pedirle explicaciones!

Justo cuando Ömer llega a casa de Suzan, su madre está manteniendo una fuerte discusión con Harika por lo ocurrido. El joven no se anda con rodeos y le pregunta directamente si lo que le ha contado Asiye es verdad. ¡Y Suzan se lo confirma!

Ömer no puede creerse que le haya ocultado esa información todo ese tiempo y quiere saber por qué ella y Akif dijeron que eran responsables de su muerte. “Siempre me he sentido muy culpable de que tu madre se fuese tan alterada”, le explica Suzan. Ella cree que si no hubiesen estado aquel día en la casa de verano, Hatice seguiría con vida.

Sus explicaciones no convencen a Ömer. ¡No le perdona que no se lo haya dicho! “Si no tuvieseis nada que ver no me lo hubieses ocultado como una asesina”, le recrimina. ¿Podrá perdonar algún día Ömer a Suzan?