Asiye, sin palabras tras escuchar la tensa conversación entre Suzan y Akif: "¿Mi madre murió por vuestra culpa?"

Los amigos de Berk le están preparando una fiesta sorpresa por su cumpleaños en la casa de verano de la familia de los Atakul. Asiye le pidió ayuda a Doruk al ver que su prima no sabía cómo podía sorprender a su novio.

Todos esperan en la casa a que Aybike llegue con Berk que cree que va a ver solo a Doruk. Cuando Aybike les avisa de que están a punto de llegar, todos se esconden para que el cumpleañero no les vea.

Lo que ninguno se podía imaginar es que en ese momento llegasen…¡Akif y Suzan! Cuando Akif supo que Resul iba a pedirle matrimonio a Suzan, decidió pedirle una nueva oportunidad a la mujer con la que tuvo una relación…¡quiere volver a intentarlo con ella, pero…¿estará dispuesto a divorciarse de Nebahat?

Akif no está dispuesto a perder a Suzan y le pide a la madre de Harika que le cuente a Resul que ellos mantuvieron una relación antes de pasar por el altar. Le dice que ha quedado con Resul para contárselo todo y precisamente en…¡la cada de verano!

Suzan va hasta allí para tratar de impedirlo y entran juntos en la casa que fue en su día “su nidito de amor”. Akif le pide que deje de negarlo y que debe aceptar de una vez que le sigue queriendo, pero ella le responde que su relación quedó maldita el día que Hatice, la madre de los Eren, los pilló allí juntos.

Akif le responde que su relación no se rompió por eso, sino porque no paraba de insistir en que ellos fueron los culpables de… ¡su muerte! Los amigos de Berk lo han escuchado todo… ¡Asiye está desolada y no puede creer lo que acaba de escuchar! ¿Cómo saldrá Akif de esta?