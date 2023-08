Leyla le confiesa a Tolga su amor por Ömer: "Si él está feliz, no importa si me quiere o no"

Ahora que Süsen y Ömer parece que han hecho las paces definitivamente, la novia del joven Eren quiere dejarle las cosas claras a Leyla, a quien ve como competencia. Por ello, cuando están en el Ataman, Süsen se acerca a la hermana de Tolga y la advierte: “Lo hemos arreglado y somos muy felices. Métetelo en la cabeza”.

Antes de que alguna de las dos pueda seguir con la conversación, aparece Tolga y Leyla – en vez de decirle lo que está ocurriendo de verdad – le desea a Süsen que todo le vaya bien con Ömer. Pero la cosa no queda ahí... ¡Leyla le recuerda el día que estuvo cenando con el joven Eren! Algo que pone tensa a Süsen y que la empuja a abandonar la escena.

Tolga, que conoce bien a su hermana, quiere saber qué es lo que está ocurriendo de verdad y ella le confiesa que está enamorada de Ömer. Sin embargo, pronto recula con sus palabras y afirma que dan igual sus sentimientos, porque a él le gusta Süsen. “Si él está feliz, yo estoy feliz; no importa si me quiere o no” admite Leyla desolada.

Después de la profunda conversación, la hermana de Tolga pronto cambia de tema. No obstante, él le recuerda lo maravillosa que es y que no es su culpa si el joven Eren no es capaz de darse cuenta... ¿olvidará pronto Leyla a Ömer?