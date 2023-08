Süsen rompe con Ömer: “No quiero estar con una persona que siempre me está mintiendo”

Süsen y Ömer no están pasando por su mejor momento. Cada día son más frecuentes las discusiones entre ambos y ella está harta de luchar por algo que cree que ya no tiene solución.

El joven Eren intenta arreglar las cosas con ella, pero Süsen le contesta que ya es tarde. No entiende que su novio le haya mentido y utilizase el trabajo como excusa para no quedar con ella cuando en realidad estaba en casa de Tolga y Leyla: “Me has hecho mucho daño”.

Además, no puede soportar ver a su chico cerca de Leyla y sus celos se apoderan de ella cada vez que los ve juntos y por eso, toma una decisión. Süsen, llena de lágrimas, le dice a Ömer que no puede estar con alguien que siempre le está mintiendo. ¿Será el fin definitivo de #SusÖm?