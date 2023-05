Harika visita a su madre en la cárcel y toma una drástica decisión: “Me marcho”

Tras enterarse de que Akif le había cedido todos sus bienes a la empresa de cremas de Nebahat y Ayla para evitar venderlas y pagar sus deudas, Sengül decidió contárselo a Harika. ¡Su madre había ido a la cárcel por la avaricia de su marido!

La joven no ha podido callarse y ha visitado a su madre a la cárcel para contarle lo ocurrido: “Akif mintió. Sigue teniéndolo todo. Prefirió venderte a ti que perder sus propiedades”. ¡Suzan no da crédito a la maldad de su marido!

“Supe que pasaba algo raro cuando no vino a visitarme”, confiesa Suzan. Harika intenta tranquilizarle y le asegura que ella misma intentará conseguir el dinero para salvarla, pero su madre le pide que no haga nada.

“No voy a salir porque haya pagado la deuda de otra persona, voy a salir tras haber demostrado que soy inocente”, asegura Suzan. Ella no quiere saber nada más de Akif y confía en que tarde o temprano se haga justicia.

Además, Suzan le dice a su hija que lo más probable es que vuelvan a vivir al barrio… ¡Y eso a Harika no le hace ninguna gracia! “Yo no puedo mamá. Lo he intentado, pero no puedo hacerlo”, le confiesa su hija. ¡Ella no piensa volver a vivir cómo antes! ¿Qué hará?