Suzan estalla contra Akif tras descubrir que irá a la cárcel: "Me tendiste una trampa para salvarte"

Suzan maldijo a Akif cuando descubrió que había puesto la empresa a su nombre para librarse de la cárcel y que la policía la detuviese a ella. El padre de Doruk le pidió perdón y le aseguró que todo tenía una explicación. ¡Además le prometió que evitaría que fuese a la cárcel!

El primer juicio acaba de celebrarse y las cosas no han ido como Akif tenía en mente. ¡Suzan ingresará inmediatamente en prisión! El abogado del empresario le dice que la única forma de salvarla es proceder con los pagos. ¡Pero Akif no tiene dinero! O, al menos, eso dice.

Suzan sale esposada del juzgado y no quiere ni mirar a su marido a la cara. “Ojalá Dios te castigue. Maldigo el día en que te conocí”, le recrimina ella. A pesar del enfado y de sus palabras, Akif continúa prometiéndole a su mujer que la sacará de la cárcel. ¡Pero ella ya no se cree nada!

“Me has cargado todo a mí. Me tendiste una trampa para salvarte. Has arruinado mi vida y mi hija se ha quedado sola”, le recuerda Suzan entre lágrimas. Akif no es capaz de levantar la cabeza y responder a su mujer. ¡Sabe que tiene razones de sobra para atacarlo de esa manera!

“Confía en mí, te juro que te voy a sacar”, le dice el empresario a su mujer mientras la suben al coche que la trasladará a prisión. ¿Cumplirá con su palabra? ¿Volverá a estar juntos después de lo que ha pasado?