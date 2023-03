Asiye y Doruk, aspirantes a representante de los alumnos… ¿Quién ganará?

Una de las medidas propuestas por Resul para este nuevo trimestre es la de escoger un representante de los alumnos. Esa persona se encargará de dar voz a las peticiones de todos y tendrá una importante responsabilidad con el centro.

Cuando Akif se enteró de la idea, enseguida pensó en su hijo Doruk para el cargo. A él le pareció buena idea y tenía muy claro que, como Atakul que es, no tendría rival y la victoria estaba prácticamente asegurada.

Cuando Doruk ve a los rivales que tiene de otros cursos, ni se preocupa, pero cuando ve a una persona a acercarse al papel dónde se apuntan los candidatos se pone nervioso… ¡Es Asiye! Su hermano y sus primos quieren que la joven se presente porque es una luchadora nata y sabe que dejaría en buen lugar a todos.

“¿También quieres ser representante de los alumnos?”, le pregunta Doruk. Asiye no lo tiene claro, se lo está pensando. El hijo de Akif quiere que le avise si finalmente decide apuntarse, porque no le gustaría verla perder. “Si tú te presentas, yo me retiro”, le dice.

¡Asiye no puede creerse la arrogancia de Doruk! “¿Piensas que si te tengo a ti por rival la gente no me votará?”, le pregunta ofendida la joven Eren. Doruk tiene tan claro su popularidad que da por hecho que el triunfo es suyo, pero Asiye piensa que le falta humildad. ¿Se presentará finalmente la joven Eren? ¿Quién ganará las elecciones? ¿Servirá esto para que se reconcilien Asiye y Doruk?