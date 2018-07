Sigue soñando

Cuando el instituto recibe la visita de Bryan Ryan, que ha llegado para evaluar los diferentes presupuestos de los departamentos del instituto Will se encuentra con su viejo rival en el coro ya que ambos asistieron juntos al McKinley. Sin embargo, Bryan ya no es el que era y su conducta con respecto a la música ha cambiado radicalmente. Por esa razón quiere hablar con los chicos del Glee Club para decirles que es una pérdida de tiempo y que jamás llegarán a cumplir sus sueños.

Tina descubre que uno de los sueños de Artie es ser un bailarín, a pesar de estar en una silla de ruedas, Tina le anima a que siga persiguiendo su sueño. Sin embargo, cuando intentan ensayar un baile Artie acaba en el suelo, frustrado y enfadado decide dejarlo.

Jesse vuelve de sus vacaciones tras enfadarse con Rachel, pero pronto se reconcilian y ella le confiesa que su verdadero sueño es saber y comprender algo de su madre biológica a la que no conoce y este le anima a que investigue sobre ella. Rachel al principio duda ya que no quiere ofender a sus padres, sin embargo, Jesse la acaba convenciendo de que investigue.

Will invita a Bryan a una cerveza ya que no entiende el cambio tan radical de su actitud. En el bar descubre que Bryan solo está frustrado porque no logró convertirse en una estrella pero que en el fondo adora y añora la música y actuar.

Al día siguiente Tina le dice a Artie que ha investigado nuevos tratamientos para su problema medular y cree que hay posibilidades de que en el futuro pueda andar. En el centro comercial, Artie compra un par de zapatos de claqué de pronto se levanta de la silla y se pone a bailar en el centro comercial. Lamentablemente todo esto ha sido la imaginación de Artie.

Jesse ayuda a Rachel a rebuscar entre viejos recuerdos y mete en una de las cajas una cinta de casete que pone "De madre a hija" Rachel se niega a escucharla, no cree estar preparada para escuchar las palabras de su madre. Jesse se va molesto y se encuentra en un parking con la directora de Vocal Adrenaline Sheby Corcoran, él le insiste en que Rachel no quiere escuchar la cinta. Shelby se queda frustrada y presiona a Jesse para consiga que Rachel la escuche. Al parecer ella es su madre biológica pero prometió no buscarla hasta que tuviera dieciocho años, sin embargo si es Rachel la que la busca a ella se podrán reencontrar.

Bryan finalmente deja tranquilos a los chicos del Glee Club y recupera su espíritu artístico. Jesse 'obliga' a Rachel a escuchar la cinta de su madre.