'Teatralidad'

El Director Figgins le dice a Tina que debe dejar de vestirse con estilo gótico, alarmado por una ráfaga de pseudo-vampirismo en el colegio, inspirada por la Saga de Crepúsculo y se ve como un grupo de chicas vestidas como vampiros tratan de morder a un estudiante.

Cuando Rachel descubre que Vocal Adrenaline planea presentar un número de Lady Gaga en las Regionales, Will le da al Glee Club la tarea de hacer un número de Gaga. Rachel espía en el ensayo de Vocal Adrenaline, se da cuenta que su directora, Shelby Corcoran, es su madre.



En el Club Glee todos se enteran de que Shelby es la madre de Rachel y, al llegar ella, les dice que aún está digeriendo la situación, pero que de ninguna manera los abandonará. Les muestra su disfraz de Lady Gaga diciendo que como sus padres no saben coser tuvo que grapar sus peluches. Las chicas y Kurt crean vestimentas inspiradas en Lady Gaga y hacen "Bad Romance". Rachel va de nuevo donde Shelby para pedirle ayuda con su traje de Lady Gaga y Shelby le hace un traje mucho mejor que el de los peluches.

El resto del grupo (los chicos), se visten como Kiss y presentan un número de "Shout It Out Loud". Después, en los pasillos, Puck le sugiere a Quinn que Kurt llamen a su hija Jackie Daniels. En un intento de mostrarle que va en serio cuando le dice que quiere ser el padre de su bebé, Puck canta la canción "Beth" junto a sus compañeros varones del coro,excepto Kurt, sugiriéndole que nombren así a su bebé. Quinn está de acuerdo y le dice que puede estar presente en el parto.

Will se encuentra con Shelby, preocupado de que ella no está tan dispuesta a forjar una relación con su hija como Rachel lo está. Shelby confiesa que ya no puede tener hijos por su edad, pero que desearía volver a tener a su bebé,en vez de una ya crecida Rachel, de quien siente que no la necesita como madre. Ella le dice a Rachel que en vez de intentar actuar como madre e hija, deberían estar agradecidas la una por la otra desde la distancia, al menos por ahora. Rachel la abraza a modo de despedida, pero le pide que antes de que se vaya le cumpla una fantasia que siempre tuvo cantar a dúo una versión acústica y bastante diferente de la original de "Poker Face".

El padre de Kurt, Burt, invita a Finn y a su madre, Carole, a que se muden con ellos. Finn se siente incómodo compartiendo el dormitorio con Kurt, quien está enamorado de él. Burt escucha esto y se pone furioso con Finn, echándolo de la casa.