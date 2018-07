El poder de Madonna

Rachel les pide a las chicas consejo sobre que debería hacer en el 'hipotético' caso de que un chico quisiera hacer el amor con ella, se negara y él se enfadara. Finalmente las chicas acaban admitiendo que se sienten subestimadas y que los chicos ayudan poco. Will no puede evitar oírlas e intenta ayudarlas.

Por otro lado, Sue Sylvester está coreografiando junto al equipo de animadoras un espectáculo con canciones de Madonna, artista de la cual Sue Sylvester es bastante fan. Cuando Will ve la coreografía queda impresionado y decide utilizar también a Madona como inspiración para los chicos del Glee Club.

Will y Sue tienen un fuerte enfrentamiento debido a esto y Will consigue afectar a Sue con sus palabras. Kurt y Mercedes que presencian la pelea ven la cara de Sue y más tarde acuden a hablar con ella. Finalmente ella les confiesa que está un poco acomplejada por su aspecto ya que al tener que cuidar de su hermana, no tenía tiempo de ir a la moda. Kurt y Mercedes se ponen manos a la obra y deciden darle un cambio de imagen a Sue.

Madonna está inspirando a los chicos y consigue que Finn, Rachel y Emma encuentren valor para perder la virginidad, Finn lo intenta con Santana que se ha ofrecido voluntaria, Rachel quiere darle una oportunidad a Jesse y Emma quiere poder controlar su cuerpo.

Sin embargo, Rachel y Emma no consiguen hacerlo, no se sienten preparadas y Finn parece haberlo logrado aunque no está muy contento con el resultado ya que no ha sentido nada.

Por sorpresa Jesse aparece en la puerta del Glee Club, se ha mudado de casa y se ha cambiado al instituto de los chicos, de forma que un nuevo miembro llega al club, rivalizando con Finn tanto en el amor de Rachel como en el puesto de solista.

Por último Kurt y Mercedes se unen al equipo de animadoras como vocalistas.