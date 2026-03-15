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Entre tierras | Capítulo 1

Toscano arriesga su vida y salva a Nicolas de un incendio en el granero

Las llamas avanzan sin control por el granero de los Cervantes y la vida de los hijos de María corren peligro.

Toscano arriesga su vida y salva a Nicolas de un incendio en el granero

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Celia Gil
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La electricidad en casa de María y Claudia nunca ha funcionado bien, pero esta vez las consecuencias son devastadoras. Cuando Manuela enciende el secador, una chispa salta y en cuestión de segundos el granero comienza a arder sin control.

Las llamas avanzan con rapidez y Nicolás no duda en entrar para ayudar a su hermana mientras los jornaleros acuden al ver el fuego. María y Claudia llegan justo a tiempo de su viaje a Almería y se adentran en el granero envuelto en humo para rescatar a Manuela, mientras fuera intentan sofocar el incendio a cubos de agua.

Pero el peligro no ha terminado. María vuelve a entrar al darse cuenta de que Nicolás sigue dentro. El humo se divisa desde lejos y Toscano aparece en el lugar. Sin pensarlo, el capataz se lanza entre las llamas, obliga a María y Claudia a salir y consigue sacar a Nicolás a salvo.

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