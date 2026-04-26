Entre tierras | Capítulo 7
“Quiero que encuentres a alguien”: el mensaje de Estrella a Toscano
Antes de acudir a su cita médica, Estrella decide hablar con Toscano y dejarle claro qué quiere para su futuro cuando ella no esté.
Estrella siente que necesita tener una conversación con Toscano antes de marcharse. Así que antes de ir al médico, le pide hablar con calma, dejar ciertas cosas dichas.
Él no quiere ni oír hablar del tema, pero ella insiste: “Me gustaría irme con las cosas habladas”, le dice, consciente de que su enfermedad va a ganar la batalla.
Estrella quiere evitar el sufrimiento que vendrá después: “No quiero luto, ni duelo, ni cosas de esas… estos últimos años con mi enfermedad ya has sufrido bastante”.
Su mayor preocupación no es ella, es él: “Me gustaría que no tardases en ordenar de nuevo tu vida, que encuentres a alguien que te haga feliz. No quiero que estés solo, Juan”.
Una petición que refleja que el amor que siente por Toscano va mucho más allá: “Espero que no tardes, no quiero que estés solo”, repite.
Un momento que refleja como Estrella quiere que Toscano rehaga su vida cuando ella no esté, porque su amor no es un amor de poseer, es un amor de ver a la otra persona feliz.
