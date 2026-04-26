Entre tierras | Capítulo 7
Bosco defiende a Manuela y planta cara a su hermano: “Así no se habla a una esposa”
Una decisión de Manuela sobre sus tierras provoca un fuerte enfrentamiento con Miguel que acaba en una pelea entre hermanos.
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Miguel descubre que Manuela ha movido ficha en sus tierras sin contar con él y no tarda en pedirle explicaciones: “¿Por qué has intentado romper el trato con la fábrica de Zaragoza?”, le pregunta de forma brusca.
Ella intenta rebajar la tensión: solo ha pedido un adelanto del dinero, nada que cambie el acuerdo. Pero cuando Miguel le pregunta para qué: “Para dárselo a mi madre, quiero ayudarla”.
Miguel no entiende por qué no le ha consultado antes, pero Manuela lo tiene claro: “Son mis tierras, Miguel, puedo tomar decisiones yo sola”.
La conversación sube de tono y él cruza una línea: “A veces se te olvida que eres mi esposa”. En ese momento aparece Bosco, que no duda en intervenir: “Y a ti se te olvida cómo se le habla a una esposa”.
La tensión se dispara. Manuela da a entender que Bosco sabía lo de su madre, algo que empeora la situación. Miguel se siente traicionado y el enfrentamiento entre los hermanos estalla en una pelea.
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