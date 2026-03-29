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Entre tierras | Capítulo 3

Miguel besa a Manuela antes de que se marche a Madrid: “Voy a echarte de menos”

El joven no pierde la oportunidad dejando claro que entre ellos hay mucho más que una amistad.

Miguel besa a Manuela

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Celia Gil
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Manuela está a punto de dar un giro a su vida. Su madre ha decidido que se vaya a Madrid a estudiar, aunque ella no lo tenga nada claro. Ella no quiere irse, su sitio está en el campo, pero María piensa lo contrario.

Miguel no duda en ir a despedirse de ella: “Voy a echarte de menos”, le dice, demostrando que en muy poco tiempo se ha creado algo muy especial entre ellos. Y es que, aunque apenas se conocen, la química es evidente.

Cuando parece que todo queda en una despedida más, Miguel la detiene. Se acerca y la besa. Un gesto inesperado que deja claro que lo suyo acaba de empezar… justo cuando Manuela está a punto de irse.

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